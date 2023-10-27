قرابة 3700 شاب وشابة يستفيدون من برنامج " تكوين" منذ نوفمر2021

استفاد قرابة 3700 شاب وشابة، إلى حد الآن، من التكوين المهني في إطار برنامج" تكوين"، الذي أطلقته وزارة التشغيل والتكوين المهني في نوفمبر 2021 ، بنسبة إدماج في سوق الشغل تتراوح بين 65 إلى 85 بالمائة، حسب مسارات التكوين، وفق ما أفاد به، اليوم الجمعة، المدير التنفيذي لمنظمة " سويس كونتاكت"، مكتب بتونس، حمدة زرمديني.





وبيّن زرمديني، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، على هامش اجتماع اللجنة الوطنية لقيادة برنامج "تكوين" المنعقد بالعاصمة، أن برنامج "تكوين" المموّل من السفارة السويسرية بميزانية قدرها 9.20 مليون دينار والذي يتواصل إلى حدود أكتوبر 2026، يهدف إلى تحسين تشغيلية الشباب من حاملي شهادات التكوين المهني والتعليم العالي ضمن 4 مسارات تكوين متكاملة في قطاعات الصناعة والفلاحة والخدمات والسياحة والصناعات التقليدية، تنجز في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.



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كما يهدف البرنامج، حسب رئيس ديوان وزارة التشغيل والتكوين المهني عبد القادر الجمالي، إلى تكوين 11500 شاب وشابة، ويعمل على تمتيع خرجي التكوين المهني والجامعات بدورات تكوينية تكميلية قصيرة المدى تتلاءم مع حاجيات سوق الشغل والمؤسسات الاقتصادية وكبار المشغلين.

وبيّن أن اجتماع ممثلي لجنة القيادة الوطنية لبرنامج "تكوين"، اليوم، خصص لتقييم ما تم إنجازه ضمن هذا المشروع واقتراح الآليات الكفيلة بتجاوز الصعوبات التي تعترض انجازه.

جدير بالذكر أنه سيتم إطلاق مرحلة ثانية من برنامج" تكوين"، تمتد من نوفمبر 2026 إلى أكتوبر 2031.