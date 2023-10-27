Babnet

قرابة 3700 شاب وشابة يستفيدون من برنامج " تكوين" منذ نوفمر2021

Publié le Vendredi 27 Octobre 2023 - 17:32 قراءة: 1 د, 2 ث
      
استفاد قرابة 3700 شاب وشابة، إلى حد الآن، من التكوين المهني في إطار برنامج" تكوين"، الذي أطلقته وزارة التشغيل والتكوين المهني في نوفمبر 2021 ، بنسبة إدماج في سوق الشغل تتراوح بين 65 إلى 85 بالمائة، حسب مسارات التكوين، وفق ما أفاد به، اليوم الجمعة، المدير التنفيذي لمنظمة " سويس كونتاكت"، مكتب بتونس، حمدة زرمديني.


وبيّن زرمديني، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، على هامش اجتماع اللجنة الوطنية لقيادة برنامج "تكوين" المنعقد بالعاصمة، أن برنامج "تكوين" المموّل من السفارة السويسرية بميزانية قدرها 9.20 مليون دينار والذي يتواصل إلى حدود أكتوبر 2026، يهدف إلى تحسين تشغيلية الشباب من حاملي شهادات التكوين المهني والتعليم العالي ضمن 4 مسارات تكوين متكاملة في قطاعات الصناعة والفلاحة والخدمات والسياحة والصناعات التقليدية، تنجز في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.
...

كما يهدف البرنامج، حسب رئيس ديوان وزارة التشغيل والتكوين المهني عبد القادر الجمالي، إلى تكوين 11500 شاب وشابة، ويعمل على تمتيع خرجي التكوين المهني والجامعات بدورات تكوينية تكميلية قصيرة المدى تتلاءم مع حاجيات سوق الشغل والمؤسسات الاقتصادية وكبار المشغلين.
وبيّن أن اجتماع ممثلي لجنة القيادة الوطنية لبرنامج "تكوين"، اليوم، خصص لتقييم ما تم إنجازه ضمن هذا المشروع واقتراح الآليات الكفيلة بتجاوز الصعوبات التي تعترض انجازه.
جدير بالذكر أنه سيتم إطلاق مرحلة ثانية من برنامج" تكوين"، تمتد من نوفمبر 2026 إلى أكتوبر 2031.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 275843


babnet

All news...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الجمعة 27 أكتوبر 2023 | 12 ربيع الثاني 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:57
17:30
15:05
12:10
06:38
05:11
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet29°
24° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-20
27°-21
30°-20
33°-23
28°-21
  • Avoirs en devises
    26716,9

  • (27 oct)
  • Jours d'importation
    119
  •              1 € = 3,35733 DT        1$ =3,18288 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 oct)   1918,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*