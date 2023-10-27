زغوان: استرجاع عقار دولي فلاحي يمسح 213 هكتارا

استرجعت مصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية بولاية زغوان، اليوم الجمعة، عقارا دوليا فلاحيا بمنطقة زغوان يمسح حوالي 213 هكتارا من الأراضي البيضاء وبعض الأشجار غير المنتجة.



وأوضح المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية، أحمد السقني، لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه تم الاستيلاء على هذا العقار واستغلاله للرعي من طرف أحد مربي المواشي، وتم استرجاعه تنفيذا لقرار إخلاء صادر عن والي زغوان.

وأشار إلى أن مصالح الوزارة تمكّنت خلال الأسبوعين الأخيرين من استرجاع 326 هكتارا من الأراضي الدولية المستولى عليها، وقد تم وضعها تحت تصرف ديوان الأراضي الدولية لاستغلالها مؤقتا في انتظار إعادة توظيفها.

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