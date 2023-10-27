انطلاق أشغال تهيئة مركز رعاية المسنين بالقيروان في الايام القادمة (وزارة الاسرة)

ستنطلق في الايام القادمة أشغال تهيئة مركز رعاية المسنين بالقيروان، وذلك بعد مصادقة اللجنة الجهوية للصفقات بولاية القيروان، أمس الخميس، على طلب العروض المتعلّق بالقسط الثاني من مشروع تهيئة المركز، حسب بلاغ لوزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.



وأكدت الوزارة اليوم الجمعة أن الاستشارة الخاصة بتجهيز فضاءات هذه المؤسسة الرعائية وفق أرقى مواصفات الجودة سيتم نشرها خلال مطلع الأسبوع القادم.





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ولفتت الى ان وزيرة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، آمال بلحاج موسى، أسدت تعليماتها للإدارة العامة للمصالح المشتركة ولإدارة كبار السنّ خلال جلسة عمل جمعتها بالمعتمد الأوّل المكلف بتسيير شؤون ولاية القيروان، الشاذلي الجهيناوي، يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023، بالتعجيل في استكمال أشغال تهيئة وتجهيز هذه المؤسسة الرعائيّة لتكون جاهزة لاستقبال المسنين قبل موفى الثلاثي الأول من السنة القادمة 2024.



وتقدّر اعتمادات المشروع الجمليّة بـ 1.9 مليون دينار بهدف إنجازه وفق مواصفات فنيّة عالية الجودة ضمانا لمصلحة المسنين الفضلى وستوفّر هذه المؤسسة الرعائيّة الجديدة طاقة استيعاب في حدود 44 سريرا لفائدة المسنّات والمسنّين فاقدي السند.



يُذكر أنّه تمّ في غرّة فيفري 2021 إخلاء المؤسسة من المقيمين بمركز رعاية المسنين بالقيروان وتوزيعهم على مؤسسات رعائية أخرى من أجل المحافظة على سلامتهم إلى حين استكمال أشغال تهيئة المؤسسة وتجهيزها.



