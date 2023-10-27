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ضبط 4485 قرص مخدر نوع "اكستازي" لدى مسافر تونسي بميناء حلق الوادي (الامن الوطني)

Publié le Vendredi 27 Octobre 2023 - 12:28 قراءة: 0 د, 18 ث
      
تمكنت وحدات شرطة الحدود والأجانب بميناء حلق الوادي امس الخميس، من ضبط 4485 قرص مخدر من نوع "اكستازي" لدى مسافر تونسي قادم على متن باخرة من بلد أجنبي، حسب بلاغ للإدارة العامة للأمن الوطني اليوم الجمعة.

وقد اذنت النيابة العمومية بتونس بعد استشارتها بتقديم المعني رفقة المحجوز إلى الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بـإدارة الشرطة العدلية للتعهد بمواصلة البحث.


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