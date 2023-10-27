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الدوري الأوروبي: النتائج  

Olympiakos 2-1 West Ham
Publié le Vendredi 27 Octobre 2023 - 11:37 قراءة: 0 د, 57 ث
      
فاز فريق أولمبياكوس اليوناني على ضيفه ويستهام الإنقليزي بنتيجة 2-1، مساء امس الخميس، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

 وسجل هدفي الفريق اليوناني، كونستانتينوس فورتونيس ورودينيي مارسيلو في الدقيقتين 33 و45، ثم أحرز لوكاس باكيتا هدف تقليص الفارق لويستهام في الدقيقة 87.

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 ويعتبر هذا الفوز هو الأول لأولمبياكوس في دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي، ليرتفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الأولى، بفارق نقطتين خلف ويستهام الذي تراجع للمركز الثاني، فيما يتصدر الترتيب فريق فرايبورغ برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف فقط عن ويستهام.
 
وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت، فاز فريق ريال بيتيس الإسباني على مضيفه أريس ليماسول القبرصي بهد دون رد، ضمن منافسات المجموعة الثالثة للمسابقة القارية.

 وجاء هدف ريال بيتيس واللقاء الوحيد عن طريق لاعبه أيوزي بيريز في الدقيقة 75، ليتصدر الفريق الإسباني ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما احتل أريس ليماسول المركز الرابع والأخير برصيد 3 نقاط.

وفي لقاءات أخرى ببطولة الدوري الأوروبي، فاز فرايبورغ الألماني على باتشكا الصربي بنتيجة 3-1، ومارسيليا الفرنسي على أيك أثينا اليوناني بنتيجة 3-1، وتعادل غلاسكو رينجرز الأسكتلندي مع سبارتا براغ التشيكي بدون أهداف، وأتالانتا الإيطالي مع شتورم النمساوي بنتيجة 2-2.


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