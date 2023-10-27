الإدارة الجهوية لأملاك الدولة بزغوان تسترجع عقارا دوليا فلاحيا على مساحة 213 هك

استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بزغوان، اليوم الجمعة، عقارا دوليا فلاحيا بمعتمدية زغوان، استيلاء بالمرعى العشوائي، على مساحة جملية تقدّر بـ213 هكتارا تنفيذا لقرار اخلاء صادر عن والي زغوان، وفق بلاغ للوزارة.



وجرت عملية التنفيذ، التي تتنزل في اطار حرص الوزارة على التصدّي للاستيلاءات على العقارات الدولية الفلاحية، بحضور السلط الإدارية المتداخلة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.





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وأفاد المصدر ذاته، انه تم تسليم العقار المستردّ إلى مصالح ديوان الأراضي الدّولية في انتظار إعادة توظيفه واستغلاله في الدّورة الاقتصادية بالجهة في أقرب الآجال طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها

