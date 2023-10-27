Babnet

الإدارة الجهوية لأملاك الدولة بزغوان تسترجع عقارا دوليا فلاحيا على مساحة 213 هك

Publié le Vendredi 27 Octobre 2023 - 11:06 قراءة: 0 د, 27 ث
      
استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بزغوان، اليوم الجمعة، عقارا دوليا فلاحيا بمعتمدية زغوان، استيلاء بالمرعى العشوائي، على مساحة جملية تقدّر بـ213 هكتارا تنفيذا لقرار اخلاء صادر عن والي زغوان، وفق بلاغ للوزارة.

وجرت عملية التنفيذ، التي تتنزل في اطار حرص الوزارة على التصدّي للاستيلاءات على العقارات الدولية الفلاحية، بحضور السلط الإدارية المتداخلة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

...

وأفاد المصدر ذاته، انه تم تسليم العقار المستردّ إلى مصالح ديوان الأراضي الدّولية في انتظار إعادة توظيفه واستغلاله في الدّورة الاقتصادية بالجهة في أقرب الآجال طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 275827


babnet

All news...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الجمعة 27 أكتوبر 2023 | 12 ربيع الثاني 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:57
17:30
15:05
12:10
06:38
05:11
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet29°
24° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-20
27°-21
30°-20
33°-23
28°-21
  • Avoirs en devises
    26716,9

  • (27 oct)
  • Jours d'importation
    119
  •              1 € = 3,35733 DT        1$ =3,18288 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 oct)   1918,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*