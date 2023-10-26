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بنزرت: تنفيذ قرار إزالة تحوز متعمد على الملك العمومي البحري برفراف.

Publié le Jeudi 26 Octobre 2023 - 20:58 قراءة: 0 د, 51 ث
      
افاد رئيس مكتب لوكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي ببنزرت ماهر خشارة انه تم اليوم تنفيذ قرار إزالة تحوز متعمد على الملك العمومي البحري بمنطقة رفراف .
وأوضح المصدر ذاته لمراسل وات بالجهة ان العملية تندرج في اطار اعمال اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة ، بشان التصدي لكل اشكال البناء الفوضوي و الاعتداء على الملكين العمومي والخاص البحري والغابي والترابي ، وقد تركبت الفرق الرقابية المشتركة من مصالح الوكالة و الحرس البحري بكاب زبيب وبلدية رفراف و بمتابعة من قبل معتمد المنطقة بتكليف من قبل والي بنزرت ، حيث تم عقب استيفاء الإجراءات القانونية في الغرض تنفيذ قرار إزالة كل مظاهر التحوز والبناء المتعمد لاحد المواطنين في المنطقة العمومية البحرية بدار خضار بمنطقة رفراف من معتمدية رأس الجبل، علاوة على حجز كميات هامة من مواد البناء المتنوعة.
ولاحظ رئيس مكتب وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي ببنزرت ان مثل هذه العمليات الميدانية متواصلة في الزمان والمكان وداعيا النسيج المجتمعي والإعلامي لمعاضدة مجهودات السلط الجهوية والمحلية والمركزية في الغرض حفاظا على الملك العمومي والخاص من كل مظاهر التعدي وانفاذا للقانون .


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