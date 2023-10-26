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إسرائيل تستعين بشركتي تجسس لتحديد مواقع أسراها في غزة

Publié le Jeudi 26 Octobre 2023 - 20:09 قراءة: 1 د, 25 ث
      
وكالات - نقلت شبكة بلومبيرغ الأميركية عن مصادر مطلعة أن أجهزة الأمن الإسرائيلية طلبت المساعدة من شركات تجسس سيبراني من بينها الشركة المنتجة لبرنامج بيغاسوس، من أجل تحديد مواقع أسراها في قطاع غزة.

وأوردت الشبكة -نقلا عن 4 مصادر بمجال الأمن السيبراني ومسؤول بالحكومة الإسرائيلية- أنه قد طُلب من شركة "إن إس أو" المنتجة لبرنامج بيغاسوس، وشركة كانديرو الإسرائيليتين، وكلاهما مدرج في قائمة سوداء أميركية، أن يطورا سريعا من قدراتهما التجسسية لتلبية احتياجات القوات الإسرائيلية.

...

وتقوم الشركتان إلى جانب شركات برمجيات أخرى عديدة بالتعاون على تنفيذ هذا الطلب، وتقديم الخدمات المطلوبة مجانا.

ولم ترد وزارة الدفاع الإسرائيلية بعد على طلب من بلومبيرغ للحصول على تعليق، في حين رفض الجيش الإسرائيلي وشركة "إن إس أو" الإدلاء بتعليق.

أما شركة كانديرو، فقالت اليوم الخميس في بيان إنها مستعدة لتقديم العون في المجهود الحربي بأي صورة مطلوبة، من دون الخوض في التفاصيل.

ونقلت بلومبيرغ عن مصادر أخرى أن إسرائيل تبحث خيارات محتملة لاستعادة أسراها مع عدد من الحكومات التي عرضت تقديم معلومات استخباراتية واستشارات في هذا الصدد.

وتقول المقاومة الفلسطينية إنها تحتجز ما بين 200 و250 أسيرا إسرائيليا في قطاع غزة بعد عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وقد أفرجت في الآونة الأخيرة عن 4 أسيرات.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2021 أدرجت وزارة التجارة الأميركية شركتي "إن إس أو" وكانديرو الإسرائيليتين ضمن قائمة الشركات المحظورة باعتبارهما تمثلان تهديدا للأمن القومي، وهو ما شكل مفاجأة كبيرة للعديد من المراقبين.

وقالت وزارة التجارة الأميركية آنذاك إن "إن إس أو" باعت برامج تجسس لحكومات أجنبية "مستبدة" استخدمتها في استهداف مسؤولين حكوميين وصحفيين ومعارضين وغيرهم.

وحسب تحقيقات صحفية واسعة اشتركت في إجرائها وسائل إعلام عديدة، فإن برمجيات "إن إس أو" اخترقت هواتف 14 من قادة العالم وأكثر من 180 صحفيا فضلا عن مئات الناشطين والحقوقيين والمسؤولين الحكوميين في بلدان عديدة.


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