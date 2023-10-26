تطاوين: اعوان واطارات شركة البيئة والغراسات والبستنة يجددون احتجاجاتهم امام مقر الولاية ويطالبون بصرف اجورهم

جدد اليوم الخميس عملة واطارات شركة البيئة والغراسات والبستتنة بولاية تطاوين احتجاجاتهم ونفذوا وقفة احتجاجية امام مقر الولاية للمطالبة بالتسريع في صرف اجورهم بالنسبة لشهري سبتمبر واكتوبر .



وابرز عدد من المعتصمين لمراسل (وات) بالجهة الظروف الصعبة التي يمرون بها مؤكدين انهم لا يتحملون تواصل هذا التاخير في صرف اجورهم مطالبين السلط بايجاد حل جذري لهذه الوضعية والقطع مع كل الحلول الترقيعية وتصنيف هذه الشركة التي تشغل اكثر من 2350 عاملا وعاملة.





...



وقد دخل اعضاء النقابات الاساسية للشركة منذ غرة اوت الماضي في اعتصام مفتوح امام مقر الشركة خلال الشهر الاول ثم تحولوا الى امام مقر الولاية سعيا منهم الى التعجيل بحل مشكلاتهم الشغلية وتصنيف مؤسستهم للحد من الانتظار الطويل لصرف الاجور.