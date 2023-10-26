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نسبة تعبئة السدود تقدّر ب24 بالمائة (وزير الفلاحة)

Publié le Jeudi 26 Octobre 2023 - 19:23 قراءة: 0 د, 46 ث
      
أكّد وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، أنّ الموارد المائية في تونس تشهد تراجعاً لم يتم تسجيله من قبل، إذ قدّرت نسبة تعبئة السدود بـ 24 بالمائة.

وشدّد بلعاتي لدى إشرافه، الخميس، على جلسة عمل مع رؤساء الدوائر المائية بالمندوبيات الفلاحية، وبحضور كاتب الدولة المكلّف بالمياه رضا قبوج "أنّه لابد من التّعامل مع الوضع بحكمة وحرفية"، وفق ما ورد ببلاغ صادر عن وزارة الفلاحة.

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ودعا وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري، رؤساء الدوائر المائية إلى العمل على استغلال كل ما هو منبع للمياه يمكن إدخاله في منظومة مياه الشرب.
وبيّن أنّه "يقع حاليا مراجعة المقاييس المتعلّقة بالموائد الجوفية والمعتمدة في تراخيص حفر الآبار".

وأوصى رؤساء الدوائر المائية بإعداد لوحة قيادة في كل مندوبية، خاصّة، بمصادر الموارد المائيّة وكيفيّة حوكمة استغلالها، كما أوصاهم بمزيد تدعيم دورهم في الجهات من خلال العمل الميداني ومراقبة مسالك توزيع مياه الشرب والري وحسن التّصرف في الموارد البشرية لتدعيم دور ارشاد وتحسيس الفلاّحين، خاصّة، الصّغار منهم.


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