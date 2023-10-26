الأمطار المسجلة خلال سبتمبر 2023 لا تمثل سوى 3،5 بالمائة من معدل الفترة

قدّر إجمالي كميّات الأمطار لكامل شهر سبتمبر 2023 ب35،5 مليمتر ما يمثل 3،5 بالمائة من معدل الفترة (1006،1 مليمتر).

بطريقة أخرى قدّر تراجع التساقطات ب96،5 بالمائة ممّا يجعل من شهر سبتمبر 2023 الشهر الاكثر جفافا منذ سنة 1970 ويأتي تصنيفه بعد شهر سبتمبر 1964 (15،3 مم) منذ سنة 1950، بحسب ما أظهرته نشرية الطقس لشهر سبتمبر 2023 نشرها المعهد الوطني للرصد الجوّي، الخميس.

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