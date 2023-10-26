مدنين : في وقفة احتجاجية اولياء تلاميذ الجمعية العامة للقاصرين عن الحركة العضوية بحومة السوق يطالبون بتدخل عاجل لوزارة الاشراف لتوفير حافلة لنقل ابنائهم

نفذ اليوم عدد من اولياء التلاميذ المضوين تحت الجمعية العامة للقاصرين عن الحركة العضوية والشلل الدماغي بجربة حومة السوق وقفة امام المركز ساندهم فيها عدد من المربين والتلاميذ وذلك احتجاجا على وضعية نقل ابنائهم الى الجمعية والعودة بهم الى مقرات سكناهم واصفين الوضعية بالمحزنة بسبب نقلهم بحافلة صغيرة طاقتها 16 مقاعد من مجموع 75 تلميذا معنيين.





واعتبر الاولياء ان غياب وسيلة نقل لائقة وبطاقة الاستيعاب اللازمة فرض على الجمعية اعتماد نظام التداول اي نقل التلاميذ بالتناوب مما يمكنهم من الالتحاق بالجمعية لايام معدودة في الاسبوع عوض التوجه يوميا الى الجمعية وهو ما اثر على نفسياتهم وخلق صعوبة لدى المربين في التواصل مع التلاميذ .



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وطالب الاولياء وزارة الشؤون الاجتماعية بالتدخل العاجل وتوفير حافلة لنقل ابنائهم حتى لا يحرموا من الدراسة والتوجه الى الجمعية ملاذهم الوحيد الذي الفوه معتبرين ان الجمعية من حقها كغيرها من الجمعيات التي تعنى بفئات ذات احتياجات خصوصية ان تتوفر لها الامكانيات الضرورية للقيام بمهامها لفائدة منظوريها على الوجه الامثل وفي مقدمتها توفير وسيلة نقل خاصة بهذه الفئة التي يصعب تحركها حسب تقديرهم.

وحسب مسؤولين بالجمعية فان هذا الفرع الذي احدث منذ سنة 1998 وتم احداث المركز سنة 2011 تقدم الى وزارة الاشراف بعديد المطالب للحصول على حافلة لنقل ابنائه واخرها منذ شهر الا انه لم يتلقى اي رد لا بالسلب ولا بالايجاب وهو ما خلق حالة من الاستياء وصعوبات في تامين التحاق التلاميذ الى المركز.