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قابس: استعراض جملة من المشاغل والتأكيد على ضرورة فضّ الإشكاليات المالية خلال الدورة العادية الثانية للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي

Publié le Jeudi 26 Octobre 2023 - 20:17 قراءة: 0 د, 49 ث
      
انعقدت، اليوم الخميس، باشراف المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية قابس، لطفي مرابط، أشغال الدورة العادية الثانية للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي، وتم خلالها استعراض الوضع العام بالجهة وتقارير اللجان القطاعية القارة للمجلس والمصادقة على عدد من المسائل المالية ومن بينها بالخصوص تحويل اعتمادات، ومشروع البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2023، ومشروع ميزانية المجلس الجهوي لسنة 2024 .

وتناولت أشغال هذه الدورة جملة من المشاغل من بينها ضرورة التسريع باستئناف أشغال مشروع تقوية أسس واصلاح هياكل ومباني المستشفى الجامعي، واستكمال أشغال هذا المشروع في اقرب الآجال، إلى جانب التأكيد على ضرورة فض الاشكاليات المالية التي تسببت في تعطيل انجاز العديد من المشاريع، والتسريع بربط المشاريع التي استكمل انجازها بالشبكات حتى يمكن استغلالها.

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ومن بين التوصيات التي تضمّنها تقرير لجنة التنمية المستدامة، الذي تم عرضهبالمناسبة، ضرورة تعويض المنوال التنموي بولاية قابس القائم على الصناعات الكيميائية بمنوال تنموي جديد يرتكز على الصناعات النظيفة والاقتصاد الأخضر، واستكمال مشاريع الحد من التلوث الهوائي المعطلة بوحدات انتاج المجمع الكيميائي التونسي، وانجاز محطة لتحلية مياه البحر لاستغلالها في المجال الصناعي.


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