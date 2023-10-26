الاحتفاظ ب05 اشخاص على مستوى محطة الاستخلاص ببرج العامري بعد ضبط 4500 قرص مخدر

اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، بالاحتفاظ ب05 اشخاص وادراج 03 اخرين بالتفتيش من بينهم طبيبة، والاحالة في حالة تقديم لطبيب ثان، من اجل تكوين شبكة مختصة في ترويج عدة انواع من الأقراص المخدرة تنشط بين ولاية جندوبة وتونس الكبرى، وحجز 4500 قرص مخدر بحوزتهم، وفق ما أفادت به الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة لصحفية "وات".



وبينت الناطقة باسم المحكمة، ان اعوان الطريق العمومي، ضبطوا على مستوى محطة الاستخلاص ببرج العامري سيارة قادمة من ولاية جندوبة على متنها عدد 3 اشخاص وبتفتيش السيارة تم العثور على 3400 قرص مخدر ووصفات طبية، واضافت، انه تم تعهيد الإدارة الفرعية للبحث في القضايا الإجرامية بالقرجاني بمباشرة الابحاث اللازمة في الغرض.





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وافضت الابحاث والاعمال الاستقرانية المجراة، إلى الكشف عن وجود شبكة مختصة في ترويج المخدرات كانت تنوي ترويج المحجوز امام المدارس و المعاهد، وبمزيد التحري و البحث تم تفكيك عناصر الشبكة ، والتوصل لهوية بقية المتورطين ومن بينهم طبيبين احدهما محل تتبع إداري يشتبه في تزويد العناصر المتورطة بوصفات طبية تسهل عليهم عملية التزود من الصيدليات بتلك المواد.



وتولت النيابة العمومية الإذن بفتح بحث تحقيقي ضد جميع عناصر الشبكة وكل من سيكشف عنه البحث من اجل الاستهلاك والمسك بنية الاستهلاك والمسك والحيازة و الملكية و العرض والنقل والتوسط والشراء والإحالة والتسليم والتوزيع بنية الاتجار لمادة مخدرة مدرجة بالجدول " ب " وتكوين وفاق في ذلك والتدليس ومسك واستعمال مدلس وتكوين وفاق بغاية الاعتداء على الاملاك والاشخاص والمشاركة في ذلك .