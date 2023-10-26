الكاف: استرجاع عقار دولي يمسح 14.5 هكتارا بمنطقة وادي السواني بمعتمدية الكاف الشرقية

استرجعت الإدارة الجهوية بالكاف، اليوم الخميس،عقارا دوليا يمسح 14هكتارا ونصف كائن بمنطقة وادي السواني بمعتمدية الكاف الشرقية، وذلك تنفيذا لحكم قضائي يقضي بإخلائه، وفق المدير الجهوي رضا شوشان.

وأوضح شوشان، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم تسليم العقار الى خلية التصرف في الأراضي الدولية في انتظار إعادة توظيفه وفق الصيغ القانونية، وفق قوله.

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