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النجم الساحلي - تحديد يوم 12 جانفي القادم موعدا لعقد الجلسة العامة الانتخابية

Publié le Jeudi 26 Octobre 2023 - 15:56 قراءة: 0 د, 47 ث
      
اعلن النجم الساحلي في بلاغ صادر اليوم الخميس على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انه تم تحديد يوم 12 جانفي 2024 كموعد لعقد الجلسة العامة الانتخابية.

واضاف فريق جوهر الساحل ان الجلسة العامة الانتخابية ستكون مسبوقة بجلسة عامة تقييمية واخرى خارقة للعادة لتنقيح القانون الأساسي للجمعيّة وذلك طبقا لتوصيات لجنة الدعم والمساندة التي كانت قد عقدت اجتماعا يوم الثلاثاء الماضي بمقر النادي بإشراف رئيس اللجنة عبدالجليل بوراوي وبحضور عثمان جنيح رئيس النجم الساحلي ورضا بن عثمان نائب رئيس النادي ورئيس اللجنة القانونية.

...

وناشد رئيس لجنة الدعم والمساندة باسمه الشخصي ونيابة عن الهيئة المديرة للنادي في ظل "الوضعية المالية الحرجة للجمعية" حسب ما ورد في البلاغ "الجماهير العريضة الوفية للنجم الساحلي الإقبال بكثافة على إقتناء تذاكر المباريات والإشتراكات والحضور المكثف في كل المباريات، خاصة في ظل النتائج المشرفة التي حققها فريق أكابر كرة القدم على المستوى الوطني بتصدره مجموعته في الرابطة المحترفة الأولى وقاريا بترشحه لدور المجموعات لكأس رابطة الأبطال الإفريقية محققا الانتصارات في كل المباريات".


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