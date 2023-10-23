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منافسات المرحلة الاولى من البطولة الوطنية لل"دريفت" بمشاركة 18 متسابقا من تونس و الجزائر

Publié le Lundi 23 Octobre 2023 - 12:44 قراءة: 0 د, 30 ث
      
اختتمت امس بضاحية قرطاج ( تونس ) منافسات المرحلة الاولى من البطولة الوطنية للدريفت"التي نظمتها الجامعة التونسية للسيارات بمشاركة 18 متسابق "دريفت" من تونس والجزائر .
وإستعرض المتسابقون من سائقي السيارات مهاراتهم وخبراتهم في هذا الإختصاص الرياضي على مسار بالضاحية الشمالية بقرطاج .

وتابع كمال دقيش وزير الشباب والرياضة بالمناسبة فعاليات التظاهرة الرياضية وتولى تتويج الفائزين.
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كما اطلع على معرض اعد للغرض حول معدات الرياضات الميكانيكية .

ويذكر أن نشاط رياضة إختصاص ال"دريفت " بدا بتونس سنة 2015 قبل ان تغيب تظاهراته عن الساحة الرياضية لمدة سنتين لتعود من جديد في منافسات المرحلة الاولى من بطولة ال"دريفت" 2023


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