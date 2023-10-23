الرابطة المحترفة الثانية: برنامج مباريات الجولة الرابعة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، والتي ستقام يومي السبت والأحد القادمين انطلاقا من الساعة الثانية ونصف بعد الزوال:



السبت 28 أكتوبر

المجموعة الأولى



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في ملعب الطيب بن عمار العمران

الشبيبة الرياضية بالعمران - الهلال الرياضي بمساكن

في ملعب وادي الليل الاصطناعي

المستقبل الرياضي بوادي الليل - النادي الرياضي القربي

في ملعب رادس البلدي

النجم الرياضي الرادسي - الأمل الرياضي بحمام سوسة

في الملعب البلدي بطبرقة

المرجان الرياضي بطبرقة - النادي الرياضي بحمام الأنف

في ملعب حمدة العواني بالقيروان

الشبيبة الرياضية القيروانية - نادي سبورتينغ بن عروس

الجمعية الرياضية باريانة (معفاة )



المجموعة الثانية

في ملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين

نادي أولمبيك مدنين - المستقبل الرياضي بالرجيش



الأحد 29 أكتوبر

المجموعة الأولى

في ملعب القلعة الصغرى

القلعة الرياضية - جندوبة الرياضية



المجموعة الثانية

في ملعب أحمد خواجة بالمهدية

مكارم المهدية - الهلال الرياضي الشابي

في الملعب البلدي بالمكنين

نادي سبورتينغ المكنين - الملعب القابسي

في ملعب سيدي بوزيد المعشب

أولمبيك سيدي بوزيد - الأمل الرياضي بالرقبة

في ملعب قابس المعشب

المستقبل الرياضي بقابس - الأمل الرياضي بجربة

في المركب الرياضي بجرجيس

الترجي الرياضي الجرجيسي - النسر الرياضي بجلمة

نادي المحيط القرقني (معفى)

