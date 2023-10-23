الرابطة المحترفة الثانية: برنامج مباريات الجولة الرابعة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، والتي ستقام يومي السبت والأحد القادمين انطلاقا من الساعة الثانية ونصف بعد الزوال:
السبت 28 أكتوبر
المجموعة الأولى
السبت 28 أكتوبر
المجموعة الأولى
في ملعب الطيب بن عمار العمران
الشبيبة الرياضية بالعمران - الهلال الرياضي بمساكن
في ملعب وادي الليل الاصطناعي
المستقبل الرياضي بوادي الليل - النادي الرياضي القربي
في ملعب رادس البلدي
النجم الرياضي الرادسي - الأمل الرياضي بحمام سوسة
في الملعب البلدي بطبرقة
المرجان الرياضي بطبرقة - النادي الرياضي بحمام الأنف
في ملعب حمدة العواني بالقيروان
الشبيبة الرياضية القيروانية - نادي سبورتينغ بن عروس
الجمعية الرياضية باريانة (معفاة )
المجموعة الثانية
في ملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين
نادي أولمبيك مدنين - المستقبل الرياضي بالرجيش
الأحد 29 أكتوبر
المجموعة الأولى
في ملعب القلعة الصغرى
القلعة الرياضية - جندوبة الرياضية
المجموعة الثانية
في ملعب أحمد خواجة بالمهدية
مكارم المهدية - الهلال الرياضي الشابي
في الملعب البلدي بالمكنين
نادي سبورتينغ المكنين - الملعب القابسي
في ملعب سيدي بوزيد المعشب
أولمبيك سيدي بوزيد - الأمل الرياضي بالرقبة
في ملعب قابس المعشب
المستقبل الرياضي بقابس - الأمل الرياضي بجربة
في المركب الرياضي بجرجيس
الترجي الرياضي الجرجيسي - النسر الرياضي بجلمة
نادي المحيط القرقني (معفى)
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