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الرابطة المحترفة الثانية: برنامج مباريات الجولة الرابعة

Publié le Lundi 23 Octobre 2023 - 13:16 قراءة: 0 د, 59 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، والتي ستقام يومي السبت والأحد القادمين انطلاقا من الساعة الثانية ونصف بعد الزوال:

السبت 28 أكتوبر
المجموعة الأولى
...

في ملعب الطيب بن عمار العمران
الشبيبة الرياضية بالعمران - الهلال الرياضي بمساكن
في ملعب وادي الليل الاصطناعي
المستقبل الرياضي بوادي الليل - النادي الرياضي القربي
في ملعب رادس البلدي
النجم الرياضي الرادسي - الأمل الرياضي بحمام سوسة
في الملعب البلدي بطبرقة
المرجان الرياضي بطبرقة - النادي الرياضي بحمام الأنف
في ملعب حمدة العواني بالقيروان
الشبيبة الرياضية القيروانية - نادي سبورتينغ بن عروس
الجمعية الرياضية باريانة (معفاة )

المجموعة الثانية
في ملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين
نادي أولمبيك مدنين - المستقبل الرياضي بالرجيش

الأحد 29 أكتوبر
المجموعة الأولى
في ملعب القلعة الصغرى
القلعة الرياضية - جندوبة الرياضية

المجموعة الثانية
في ملعب أحمد خواجة بالمهدية
مكارم المهدية - الهلال الرياضي الشابي
في الملعب البلدي بالمكنين
نادي سبورتينغ المكنين - الملعب القابسي
في ملعب سيدي بوزيد المعشب
أولمبيك سيدي بوزيد - الأمل الرياضي بالرقبة
في ملعب قابس المعشب
المستقبل الرياضي بقابس - الأمل الرياضي بجربة
في المركب الرياضي بجرجيس
الترجي الرياضي الجرجيسي - النسر الرياضي بجلمة
نادي المحيط القرقني (معفى)


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