وزارة الأسرة تصدر 38 قرارا جديدا في إسناد منحة للتكفّل بكبار السنّ لدى أسر بديلة

أصدرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، 38 قرارا جديدا في إسناد منحة للتكفّل بكبار السنّ لدى أسر بديلة في

إطار برنامج الإيداع العائلي لكبار السنّ، وفق ما أعلنته الوزارة.



وأوضحت وزارة الأسرة في بلاغ لها اليوم الاثنين، أن عدد المسنين المستفيدين ببرنامج الإيداع العائلي لكبار السنّ ارتفع إلى 308 مسنّا ومسنّة بعد أن



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كان عدد المكفولين في هذا البرنامج 271 الى حدود سبتمبر الماضي مشيرة الى أن النساء تمثّلن نسبة 81.5 بالمائة منهم ويتوزعون على ولايات صفاقس وسيدي بوزيد ومنوبة وزغوان وجندوبة ونابل ومدنين.



ولفتت الوزارة الى أنّ أغلب الأسر الحاضنة للمسنين من فاقدي السند تربطها علاقات قرابة عائليّة بكبار السنّ المستفيدين من برنامج الإيداع العائلي.



وتسند وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ منحة شهريّة للأسرة الكافلة للمسنّ المعوز قصد التشجيع على التكفّل بمسنّين ممن يتجاوز عمرهم 60 سنة من بين فاقدي السند العائلي من قبل أسر بديلة، علما وأنّه تم الترفيع منذ جانفي 2023 في قيمة هذه المساعدة الشهريّة من 200 إلى 350 دينارًا.



و يسمح برنامج الايداع العائلي لكبار السن، بتعزيز الآليّات الضامنة لرعاية المسنّات والمسنّين في محيط عائلي طبيعي يحفظ كرامتهم ويضمن سلامتهم الصحيّة والبدنيّة وتوازنهم النفسي والعاطفي ويحقّق مصلحتهم الفضلى، باعتبار أن الإيواء المؤسساتي يكون الحلّ الاستثنائي والأخير الذي يتمّ اللجوء إليه لحماية كبير السنّ في صورة انعدام حلول بديلة.

