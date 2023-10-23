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وزارة الشؤون الثقافية تنعى الأستاذة الجامعية والكاتبة منيرة شابوتو الرمادي

Publié le Lundi 23 Octobre 2023 - 06:35 قراءة: 0 د, 43 ث
      
نعت وزارة الشؤون الثقافية، ببالغ الحسرة والأسى، الأستاذة الجامعية والكاتبة والمفكرة منيرة شابوتو الرمادي التي وافاها الأجل المحتوم أمس الأحد 22 أكتوبر 2023.

والراحلة منيرة شابوتو الرمادي هي أستاذة التاريخ الإسلامي والعربي والعصور الوسطى واهتمت إلى جانب تخصّصها الأكاديمي بدراسة الثقافة والفنون في تونس والمغرب والتأثيرات المتوسطية عليها، وهي عضو بالمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون بيت الحكمة.

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وصدر للراحلة عديد المؤلفات منها "1492 في البحر الأبيض المتوسط" (بالاشتراك مع إيزابيل كورمونت) و"مسار المعرفة في تونس: أهم معالم التاريخ التونسي" (بالاشتراك مع سامية قمرتي وحسن عنابي) و"على خطى ابن خلدون" (بالاشتراك مع عبد الوهاب بوحديبة) و"الأقدار المتقاطعة في البحر الأبيض المتوسط" و"موسوعة القيراون" (بالاشتراك مع راضي دغفوس).

وكانت الفقيدة منيرة شابوتو رمادي تحصلت خلال مسيرتها على عدة جوائز من بينها درع الاتحاد العام للآثاريين العرب سنة 2020 وجائزة ابن خلدون لتنمية الدراسات والبحوث في العلوم الإنسانيّة والاجتماعية بالبحر الأبيض المتوسط سنة 2016.


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