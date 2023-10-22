الدوري الافريقي لكرة القدم - فوز الوداد الرياضي المغربي على اينيمبا النيجيري 1-0

فاز الوداد الرياضي المغربي على اينيمبا النيجيري 1-0 اليوم الاحد بنيجيريا في ذهاب الدور ربع النهائي للدوري الافريقي لكرة القدم.

وجاء هدف الفريق المغربي عن طريق يحي جبران من ركلة جزاء في الدقيقة 39.

وتقام مقابلة الاياب الاربعاء القادم في المغرب.

تابعونا على ڤوڤل للأخبار