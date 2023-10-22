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وصول المساعدات الانسانية التونسية الى الشعب الفلسطيني عبر معبر رفح البري

Publié le Dimanche 22 Octobre 2023 - 22:19 قراءة: 0 د, 18 ث
      
وصلت مساء اليوم الاحد، المساعدات الإنسانية التونسية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق عبر معبر رفح البري، والتي تشمل أساسا مستلزمات طبية وصحية وحليب أطفال ، وذلك وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لسفارة الجمهورية التونسية بالقاهرة.

وعبرت السفارة عن شكرها للسلطات المصرية وتقديرها لجهودها في إيصال المساعدات التونسية لابناء الشعب الفلطيني بغزة الذين يتعرضون لحرب ابادة من اقوات الاحتلال الصهيوني .


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