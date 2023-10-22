وصول المساعدات الانسانية التونسية الى الشعب الفلسطيني عبر معبر رفح البري

وصلت مساء اليوم الاحد، المساعدات الإنسانية التونسية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق عبر معبر رفح البري، والتي تشمل أساسا مستلزمات طبية وصحية وحليب أطفال ، وذلك وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لسفارة الجمهورية التونسية بالقاهرة.



وعبرت السفارة عن شكرها للسلطات المصرية وتقديرها لجهودها في إيصال المساعدات التونسية لابناء الشعب الفلطيني بغزة الذين يتعرضون لحرب ابادة من اقوات الاحتلال الصهيوني .



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