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الرابطة 2 - المجموعة الثانية - نتائج مقابلات الجولة الثالثة

Publié le Dimanche 22 Octobre 2023 - 17:18 قراءة: 0 د, 45 ث
      
في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم الاحد:


المستقبل الرياضي بالرجيش - الهلال الرياضي الشابي 1-2
...

نادي المحيط القرقني - نادي سبورتينغ المكنين 2-2
النسر الرياضي بجلمة - مكارم المهدية 1-2
الملعب القابسي - أولمبيك سيدي بوزيد 1-0
الأمل الرياضي بالرقبة - نادي أولمبيك مدنين 1-1
الأمل الرياضي بجربة - الترجي الرياضي الجرجيسي 0-2
المستقبل الرياضي بقابس / معفى

الترتيب ن ل
1- الملعب القابسي 7 3
2- الترجي الجرجيسي 6 2
الأمل الرياضي بجربة 6 3
- الهلال الرياضي الشابي 6 3
5- الأمل الرياضي بالرقبة 5 3
6- أولمبيك سيدي بوزيد 4 3
7- مكارم المهدية 3 2
- المستقبل الرياضي بقابس 3 2
- نادي أولمبيك مدنين 3 3
10- نادي سبورتينغ المكنين 2 3
- نادي المحيط القرقني 2 3
12- النسر الرياضي بجلمة 1 3
13 - المستقبل الرياضي بالرجيش 0 3


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