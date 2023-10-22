الرابطة 2 - المجموعة الثانية - نتائج مقابلات الجولة الثالثة

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم الاحد:





المستقبل الرياضي بالرجيش - الهلال الرياضي الشابي 1-2



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نادي المحيط القرقني - نادي سبورتينغ المكنين 2-2

النسر الرياضي بجلمة - مكارم المهدية 1-2

الملعب القابسي - أولمبيك سيدي بوزيد 1-0

الأمل الرياضي بالرقبة - نادي أولمبيك مدنين 1-1

الأمل الرياضي بجربة - الترجي الرياضي الجرجيسي 0-2

المستقبل الرياضي بقابس / معفى



الترتيب ن ل

1- الملعب القابسي 7 3

2- الترجي الجرجيسي 6 2

الأمل الرياضي بجربة 6 3

- الهلال الرياضي الشابي 6 3

5- الأمل الرياضي بالرقبة 5 3

6- أولمبيك سيدي بوزيد 4 3

7- مكارم المهدية 3 2

- المستقبل الرياضي بقابس 3 2

- نادي أولمبيك مدنين 3 3

10- نادي سبورتينغ المكنين 2 3

- نادي المحيط القرقني 2 3

12- النسر الرياضي بجلمة 1 3

13 - المستقبل الرياضي بالرجيش 0 3

