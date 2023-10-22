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منتدى الفينيق للمبدعين ينطلق يوم السبت 28 أكتوبر تحت عنوان "فلسطين في القلب"

Publié le Dimanche 22 Octobre 2023 - 20:09 قراءة: 0 د, 30 ث
      
يفتتح منتدى الفينيق للمبدعين، السبت المقبل (28 أكتوبر 2023) أولى فقرات نشاطه المبرمجة للموسم الثقافي الجديد (2023-2024) تحت عنوان "فلسطين في القلب".

ووفق رئيسة المنتدى بسمة المرواني فإن هذا المنتدى الذي يقام بالتنسيق مع بلدية قرطاج، ويحتضن فعالياته فضاء صوفونيسبا، سيستهل أولى أنشطته الأسبوع المقبل بقراءات شعرية تتناغم ومستجدات المرحلة، على حد تعبيرها، تحمل عنوان "فلسطين في القلب"، ويؤثثها الشعراء محمد بوحوش، والجليدي العويني ومهدي عثمان وأم الزين بالشيخة وضحى بوترعة.
كما يشارك في فعاليات المنتدى أيضا كل من سلوى الراشدي وسلوى الرابحي وهندة محمد وعلي مبزعية ومنية العبيدي ولطفي السنوسي ومحمد بن جماعة وجودة بلغيث ومفيدة الجلاصي ويوسف رزوقة.
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