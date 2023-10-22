الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب تحتفي بالذكرى العاشرة لتأسيسها بالتضامن مع فلسطين

" احتفاء بطعم الألم الغزّاوي واحتجاج بحجم الصّمود الفلسطيني"، شعار رفعته الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيّة أو المهينة في الذكرى العاشرة لتأسيسها.





وابرزت الهيئة في بيان أصدرته بهذه المناسبة أن الاحتفاء بذكرى تأسيسها جاء في سياق إقليميّ ودوليّ متسم بالاحتقان الشديد بسبب الانتهاكات السّافرة لحقوق الإنسان وخاصّة في فلسطين وآخرها المجازر التي يرتكبها طيران الاحتلال الاسرائيلي في غزّة على مدار السّاعة منذ مساء يوم 07 أكتوبر 2023 والتي حصدت الآلاف من أرواح الضحايا المدنيّين معظمهم من النساء والأطفال.



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وأكدت مساندتها الثابتة واللّامشروطة للحق الفلسطيني ولجميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في الحياة.



وأعربت عن إدانتها الشديدة لجرائم القتل الوحشي والإبادة الجماعيّة التي تستهدف المدنيّين، داعية إلى ضرورة محاكمة القتلة وتفعيل مبدإ عدم الإفلات من العقاب لضمان عدم تكرار الانتهاكات أو التمادي فيها.



كما شددت الهيئة على تضامنها التام مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين (ديوان المظالم) وتشدّ على أيادي القائمين عليها والعاملين فيها وتعزّيهم في ذويهم الذين استشهدوا خلال الحرب القائمة على قطاع غزّة منذ أسبوعين.



وطالبت كلّ المنظمات الحقوقيّة حول العالم بإدانة العدوان الدّموي على أهل غزّة العزّل وبالضغط من أجل فكّ الحصار الجائر عنهم، داعية أحرار العالم وحقوقيّيه إلى نصرة الشعب الفلسطيني ومناهضة جرائم الاحتلال.



وتعد الهيئة أوّل آليّة وطنيّة للوقاية من التعذيب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا











