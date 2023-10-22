حظر تجارة الزئبق.. ملف غائب عن جدول مؤتمر كوب-5 لاتفاقية ميناماتا

دعت الشبكة الدولية للقضاء على الملوثات العضوية الثابتة إلى إدراج اقتراح بفرض حظر على تجارة الزئبق على المستوى العالمي، ضمن الملفات، التي من المقرر مناقشتها خلال مؤتمرات الأطراف (كوب-5) باتفاقية ميناماتا، لحماية صحّة الإنسان والبيئة من أضرار الزئبق ومركباته، بالإضافة إلى اقتراح بحظر التعدين اليدوي للذهب، الذي يعتمد على استخدام الزئبق.



وتستضيف مدينة جنيف بسويسرا، اجتماعات الدورة الخامسة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية ميناماتا، المقرر عقدها من 30 أكتوبر وحتّى 3 نوفمبر 2023، بمشاركة أكثر من 800 شخص من ممثلي الهياكل الحكومية والمنظمات غير الحكومية، سواء من الدول الأطراف أو غيرهم، إلى جانب الهيئات والمؤسسات الدولية والوكالات المعنية التابعة للأمم المتحدة.





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ويتضمن مؤتمر الأطراف الخامس لاتفاقية ميناماتا، التي تُعرف عالمياً بإسم "معاهدة الزئبق"، مناقشة عدد من الملفات، وصولاً إلى اتخاذ قرارات بشأنها، منها مدى فعالية مؤشرات التقييم المعتمدة، بالإضافة إلى مناقشة إدخال بعض التعديلات على ملحق الاتفاقية، فيما يتعلق بالمنتجات وعمليات التصنيع، وتعديل النسب المسموح بها من تركز نفايات الزئبق.



وأكدت شبكة الملوّثات العضويّة الثابتة أنّها ستعمل على رفع مستوى الوعي بشأن ثلاث قضايا رئيسية، غير مدرجة بجدول أعمال مؤتمر الأطراف الخامس (كوب 5)، ويجب أن تكون مدرجة بجدول أعمال مؤتمر الأطراف السادس (كوب 6) ، باعتبارها قضايا بالغة الأهمية في علاقة بأهداف الاتفاقية، والتي تتمثل في الحد من التلوّث العالمي بالزئبق وحماية صحّة الإنسان.



وأضافت الشبكة الدولية أنّه يمكن تحقيق هذه الأهداف بشكل أفضل من خلال العمل على اتخاذ عدّة إجراءات، تتعلّق بإنهاء تجارة الزئبق على المستوى العالمي وحظر التعدين الحرفي واليدوي للذهب، الذّي يعتمد على استخدام الزئبق، بالإضافة إلى تعزيز خدمات الرعاية الصحّية للسكان المعرضين للخطر، خاصّة، في مناطق التعدين الحرفي وضيق النطاق للذهب.



وبينما يعتبر الزئبق أحد أخطر المواد السامة، التّي تهاجم الجهاز المركزي العصبي، فإنّه لا يوجد مستوى أمان معروف لمعدلات التعرّض لهذه المادة، ويؤدي تسمّم الزئبق إلى عدّة أعراض عصبيّة، منها مشاكل في تناسق الحركة، وفقدان الذاكرة، كما يهاجم الزئبق القلب والأوعية الدموية، والكليتين والأمعاء والجهاز المناعي والرئتين.



وتشمل أعراض التعرض إلى الزئبق الإصابة بالأورام، ومشاكل في الرؤية والصداع، ومشاكل في الذاكرة والتركيز، كما يمكن أن يؤثر الزئبق على قدرة المرأة على الإنجاب، إذ يقلل من معدلات الخصوبة ويزيد من احتمالات الإجهاض.