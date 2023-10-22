بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (الجولة9-الدفعة2): فوز الترجي التونسي وسبورتنغ المكنين

فاز الترجي التونسي اليوم في طبلبة على نسر طبلبة بنتيجة 36-26 فيما تفوق سبورتنغ المكنين على جاره مكارم المهدية 26-36 وذلك في اطار دفعة ثانية من مقابلات الجولة التاسعة لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (المرحلة الاولى) .

وحافظ الترجي التونسي على مركزه الاول برصيد 27 نقطة متقدما 3 نقاط عن جاره وملاحقه التقليدي النادي الافريقي (24 نقطة).



وفي مايلي النتائج الكاملة للجولة و الترتيب في اعقاب الدفعة الثانية من مباريات الجولة التاسعة لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (المرحلة الاولى) و التي دارت يومي السبت والاحد :



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الاحد 23 اكتوبر 2023

نسر طبلبة- الترجي الرياضي 26-36

سبورتينغ المكنين-مكارم المهدية 31-29



السبت

النادي الافريقي-نادي ساقية الزيت 28-23

النجم الساحلي-النادي الهلالي 30-26

الاتحاد الرياضي التميمي- شبيبة الشيحية 27-23

بعث بني خيار- نادي كرة اليد بجمال 27-26



الترتيب ن ل

1-الترجي الرياضي 27 9

2-النادي الافريقي 24 9

3-النجم الساحلي 22 9

4-بعث بني خيار 21 9

5-نادي ساقية الزيت 18 9

6-الاتحاد التميمي 17 9

--مكارم المهدية 17 9

8-شبيبة الشيحية 15 9

--سبورتينغ المكنين 15 9

10-نادي كرة اليد بجمال 14 9

--نسر طبلبة 14 9

12-النادي الهلالي 12 9



