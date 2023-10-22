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بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (الجولة9-الدفعة2): فوز الترجي التونسي وسبورتنغ المكنين

Publié le Dimanche 22 Octobre 2023 - 15:15 قراءة: 0 د, 54 ث
      
فاز الترجي التونسي اليوم في طبلبة على نسر طبلبة بنتيجة 36-26 فيما تفوق سبورتنغ المكنين على جاره مكارم المهدية 26-36 وذلك في اطار دفعة ثانية من مقابلات الجولة التاسعة لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (المرحلة الاولى) .
وحافظ الترجي التونسي على مركزه الاول برصيد 27 نقطة متقدما 3 نقاط عن جاره وملاحقه التقليدي النادي الافريقي (24 نقطة).

وفي مايلي النتائج الكاملة للجولة و الترتيب في اعقاب الدفعة الثانية من مباريات الجولة التاسعة لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (المرحلة الاولى) و التي دارت يومي السبت والاحد :
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الاحد 23 اكتوبر 2023
نسر طبلبة- الترجي الرياضي 26-36
سبورتينغ المكنين-مكارم المهدية 31-29

السبت
النادي الافريقي-نادي ساقية الزيت 28-23
النجم الساحلي-النادي الهلالي 30-26
الاتحاد الرياضي التميمي- شبيبة الشيحية 27-23
بعث بني خيار- نادي كرة اليد بجمال 27-26

الترتيب ن ل
1-الترجي الرياضي 27 9
2-النادي الافريقي 24 9
3-النجم الساحلي 22 9
4-بعث بني خيار 21 9
5-نادي ساقية الزيت 18 9
6-الاتحاد التميمي 17 9
--مكارم المهدية 17 9
8-شبيبة الشيحية 15 9
--سبورتينغ المكنين 15 9
10-نادي كرة اليد بجمال 14 9
--نسر طبلبة 14 9
12-النادي الهلالي 12 9



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