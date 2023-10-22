سيكون دفع المعلوم على السفرات إلى الخارج بالطرق الإلكترونية (الرائد الرسمي)

سيكون بالإمكان، دفع المعلوم على السفرات إلى الخارج، بالطرق الإلكترونية الموثوق بها، بواسطة طوابع سفر إلكترونية يتم اقتناؤها عبر منصّة رقمية تخصصها للغرض وزارة المالية.



ويضبط قـرار من وزيرة المالية، مؤرخ في 16 أكتوبر 2023، صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة يوم 20 أكتوبر 2023، طريقة دفع المعلوم على السفرات إلى الخارج بالطرق الإلكترونية الموثوق بها.





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وينص القرار الوزاري على أنّ يكون لكل طابع سفر إلكتروني مرجعا وحيدا في شكل سلسلة متكوّنة من 16 رقما يتم تسليمه عبر

الإرساليات القصيرة أو عبر البريد الإلكتروني. كما يمكن أن يكون في شكل رمز إلكتروني مرئي يتم وضعه على وثيقة إثبات خلاص ترسل عبر البريد الإلكتروني.



ويحتوي طابع السفر الإلكتروني على المعطيات المتعلّقة بتاريخ الاقتناء ورقم وبلد جواز سفر المعني بالأمر ومبلغ المعلوم المستوجب فضلا عن تاريخ انتهاء الصلوحية، الذّي يحدده الأمر ذاته، بستة أشهر من تاريخ اقتناء الطابع الإلكتروني.



ونصّ الفصل 6 من القرار ذاته على أنّه يمكن طلب استرجاع مبلغ المعلوم على السفرات إلى الخارج بالنسبة لطوابع السفر الإلكترونية، غير المستهلكة، بعد إنقضاء شهر من تاريخ إقتنائها وقبل تجاوز تاريخ انتهاء صلوحيتها وذلك عبر المنصة الرقمية المخصّصة لذلك.





وأشار القرار الوزاري، في فصله الثاني، إلى أنّه يتم "التثبت من صحّة طوابع السفر الإلكترونية واستهلاكها عند خروج المسافرين، عن طريق البحر أو الجو، من طرف مصالح شرطة الحدود والأجانب وذلك عبر الترابط البيني بين النظم المعلوماتية لوزارة الداخلية ووزارة المالية".