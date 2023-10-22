البطولة العربية للشباب للملاكمة: ذهبيتان لتونس بفضل بوصاع و العجنقي

توج الملاكمان التونسيان فتحي بوصاع و نبيل العجنقي بميداليتين ذهبيتين خلال منافسات البطولة العربية للشباب للملاكمة و التي اسدل عليها الستار مساء امس السبت بالعاصمة المصرية القاهرة.

وجاءت ذهبية بوصاع (48 كلغ) اثر فوزه في الدور النهائي على الملاكم المغربي عثمان شغدور فيما تفوق نبيل العجنقي (وزن 63.5 كلغ) في اللقاء النهائي على الملاكم المصري عبد الرجمان محمود.

واحرزت عناصر المنتخب التونسي للملاكمة خلال البطولة على خمس ميداليات ومرتبة رابعة في جدول الترتيب النهائي للمنتخبات.



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