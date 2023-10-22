وزارة التعليم العالي تعلن عن الانطلاق في اعداد دليل وطني للشهادات الجامعية

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الانطلاق في اعداد دليل وطني للشهادات العلمية سيتضمن مختلف الشهادات التي اسندتها الجامعات التونسية بداية من السنة الجامعية 1999 /2000.



واوضحت الوزارة، في منشور وجهته الى رؤساء الجامعات، ان الدليل الذي تعمل على اعداده يندرج في اطار تنفيذ مشاريع الاستراتيجية الرقمية للوزارة عموما وتركيز نظام معلومات قطاعي على وجه الخصوص.





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ودعا المنشور المؤسسات الجامعية الى ادراج المعطيات الخاصة بخريجيها بداية من السنة الجامعية 1999 /2000 ضمن منصة رقمية، في اجل اقصاه شهر، مشددة على ضرورة اتخاذ كل الاجراءات التي من شانها حماية المعطيات الشخصية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.



وكانت الحكومة قد شرعت في القيام بعملية تدقيق شامل للمناظرات ومسارات الانتداب في الوظيفة العمومية ابتداء من جانفي 2011 وذلك تنفيذا لما اعلن عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد سابقا.



وتم تطبيقا للامر الصادر بالرائد الرسمي في 21 سبتمبر 2023، تكوين لجنة قيادة عمليات التدقيق على مستوى رئاسة الحكومة فضلا عن تكوين لجان خاصة للتدقيق بكل الوزارات وسائر الهياكل الراجعة لها بالنظر، التي انطلقت في إنجاز مهامّها بداية من الجمعة 20 أكتوبر ، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة الخميس الماضي.



وستتكفّل هذه اللّجان بإنجاز عمليّات تدقيق شامل لمختلف عمليّات الانتداب والإدماج المنجزة في الفترة المتراوحة بين 14 جانفي 2011 و25 جويلية 2021 من خلال التثبّت في احترام شروط الانتداب والإدماج ومدى تلاؤمها مع التشريع الجاري به العمل، بالاضافة الى التاكد من صحّة الشّهائد العلميّة المقدمة في عمليات الانتداب.



وستتولى وزارة التربية التدقيق في الشهائد العلمية المسندة في التعليم الاساسي والثانوي، فيما يعهد لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي التدقيق في شهائد الاجازة والأستاذية وغيرها من الشهادات الجامعية حسب ما اكده وزير التربية، محمد علي البوغديري، في حوار سابق مع وكالة تونس افريقيا للانباء مشيرا الى ان عملية التدقيق تهدف الى مكافحة تدليس وتزوير الشهائد.