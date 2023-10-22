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الثلاثي العربي لنادي فرانكفورت السخيري و مرموش والشايبي يصنعون فوز فريقهم 3-1 ويترحمون على شهداء غزة

Publié le Dimanche 22 Octobre 2023 - 11:01 قراءة: 0 د, 44 ث
      
سجل الدولى التونسي الياس السخيري في د45 زائد3 الهدف الثالث لفريقه فرنكفورت الالماني الفائز على هوفنهايم يوم السبت على ملعب "راين نيكار أرينا"، في اطارالجولة الثامنة من البطولة الالمانية لكرة القدم

وكان زميله المهاجم المصرى في فريق فرانكفورت عمر مرموش سجل الهدف الاول لفريقه ليعدل النتيجة 1-1 في د11 قبل ان يضاعف النادي رصيده من الاهداف عن طريق انسخار كنوف د23 والسخيري د45 زائد 3
كما برز المهاجم الجزائري فارس شايبي في نفس المباراة بتمريرته الحاسمة لفريقه فرانكفورت .
...


واصر الثلاثي العربي لفريق فرانكفورت كل من السخيري ومرموش وشايبي على تلاوة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء غزة من الفلسطينيين الذين سقطوا في الاعتداءات الاسرائيلية المتوصلة على الاراضي الفلسطينية في لقطة معبرة امام جماهير الملعب وامام شاشات تلفزات العالم في حركة تضامنية في ظرفية تمارس فيها عدة اندية اوروبية ضغوطا على لاعبيها من العرب لمنعهم من اي تعبير عن التضامن مع القضية الفلسطينية.



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