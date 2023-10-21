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حريق ببن قردان يأتي على 5 محلات لبيع التجهيزات الالكترونية والزرابي ومواد غذائية

Publié le Samedi 21 Octobre 2023 - 22:59 قراءة: 0 د, 47 ث
      
اندلع مساء اليوم حريق بخمسة محلات تجارية ببن قردان لم يسفر عن خسائر بشرية فيما خلف اضرارا مادية كبرى لاحتواء هذه المحلات على تجهيزات الكترونية وزرابي ومواد غذائية تمكنت وحدات الحماية المدنية من السيطرة عليه بعد حوالي 5 ساعات .

وحسب المدير الجهوي للحماية المدنية العقيد عاطف حويج فقد تطلب اطفاء هذا الحريق جهودا كبرى لفرق الحماية المدنية التي تدخلت باربعة وسائل اطفاء لتطويقه ومنعه من ان يمتد الى محلات اخرى مجاورة خاصة وان هذه المحلات التي احترقت تتواجد ضمن سلسلة من المحلات التجارية على مسافة طويلة من الطريق الرابطة بين بن قردان وراس جدير وبداخلها سلع وبضائع مختلفة ومنها منتجات سريعة الالتهاب.
وستكشف التحقيقات الامنية اسباب هذا الحريق التي باشرتها الجهات الامنية بعد ان تحولت على عين المكان.
...


ورافق هذا الحريق تصاعد كبير لالسنة النيران وتصاعد الدخان مما خلق حالة من الخوف من امكانية اتساع الحريق الى محلات اخرى متلاصقة ومجاورة .


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