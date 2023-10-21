الدرجة الثانية الفرنسية: الدولي التونسي علي العابدي يسجل هدفا ضد مرماه واخر لفريقه كاين امام أوكسير

أحرز اللاعب الدولي التونسي علي العابدي هدفين (واحد ضد مرماه واخر لفريقه كاين) في المباراة التي جمعت كاين وضيفه أوكسير لحساب الجولة 11 من منافسات بطولة الدرجة الثانية الفرنسية.
وبادر أوكسير بافتتاح التسجيل بهدف علي العابدي ضد مرماه في الدقيقة 6، قبل أن يتدارك اللاعب التونسي الموقف باحرازه هدف التعادل في الدقيقة 52 .
ويحتل نادي كاين المركز 11 في جدول ترتيب الدرجة الثانية الفرنسية برصيد 14 نقطة، فيما ياتي أوكسير في المركز الثالث برصيد 22 نقطة.
وبادر أوكسير بافتتاح التسجيل بهدف علي العابدي ضد مرماه في الدقيقة 6، قبل أن يتدارك اللاعب التونسي الموقف باحرازه هدف التعادل في الدقيقة 52 .
ويحتل نادي كاين المركز 11 في جدول ترتيب الدرجة الثانية الفرنسية برصيد 14 نقطة، فيما ياتي أوكسير في المركز الثالث برصيد 22 نقطة.
⚽️ 𝐆𝐎𝐀𝐋 | Caen 0-1 Auxerre | Ali Abdi (OG)#CaenAuxerre #Caen #Auxerre— All World Goal (@allworldgoal) October 21, 2023
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