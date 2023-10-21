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الدرجة الثانية الفرنسية: الدولي التونسي علي العابدي يسجل هدفا ضد مرماه واخر لفريقه كاين امام أوكسير

Publié le Samedi 21 Octobre 2023 - 20:51 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أحرز اللاعب الدولي التونسي علي العابدي هدفين (واحد ضد مرماه واخر لفريقه كاين) في المباراة التي جمعت كاين وضيفه أوكسير لحساب الجولة 11 من منافسات بطولة الدرجة الثانية الفرنسية.
وبادر أوكسير بافتتاح التسجيل بهدف علي العابدي ضد مرماه في الدقيقة 6، قبل أن يتدارك اللاعب التونسي الموقف باحرازه هدف التعادل في الدقيقة 52 .
ويحتل نادي كاين المركز 11 في جدول ترتيب الدرجة الثانية الفرنسية برصيد 14 نقطة، فيما ياتي أوكسير في المركز الثالث برصيد 22 نقطة.


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