رالي تونس للدراجات النارية للتعريف بالسياحية التونسية ولدعم بعض المؤسسات الاجتماعية

ينتظم بتونس رالي تونس للدراجات النارية، من 28 اكتوبر الجاري إلى 4 نوفمبر 2023 بمشاركة 60 دراجا.

وأكد رضا صفر رئيس جمعية الدراجات النارية بالمهدية، السبت في نقطة إعلامية، أن التظاهرة تشتمل على جانب اقتصادي يتمثل في الترويج للوجهة السياحية التونسية وآخر اجتماعي من خلال جمع الدعم المالي لعدد من المؤسسات الاجتماعية مبينا أن مسار الرالي سيتوقف في مجموعة من الأماكن للاطلاع على ما تزخر به تونسمن معالم ومناظر طبيعية مميزة علاوة على زيارة عدد من المؤسسات التربوية والاجتماعية.

وقال صفر أنه يتم النظر في امكانية جعل التظاهرة تقام أربع مرات في السنة لمزيد خدمة السياحة والمجتمع والاستفادة من زيارات المتسابقين المتكررة.





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وبين أن مسار الرالي ينطلق من تونس العاصمة إلى الحمامات حيث يقوم المشاركون بجولة في المدينة العتيقة ليتواصل الرالي إلى القيروان مع زيارة مبرمجة إلى المعالم التارخية والحضارية كجامع عقبة بن نافع ثم يواصل الرالي مساره إلى مدينة قفصة حيث يقضي المشاركون ليلتهم بها لينطلقوا صباحا نحو توزر للتعرف عن كثب على الواحات وطرق عيش المواطنين.



ويتابع الدراجون رحلتهم إلى مدينة دوز وينزلون بقصر غيلان للقيام بجولة على دراجات "الكواد" وسط الصحراء ويسهرون مع عرض راقص غنائي على ان تكون المحطة الموالية في مدينة تطاوين ثم يتحول المشاركون في منطقة مطماطة لينطلقوا بعد ذلك نحو صفاقس فمدينة الجم من ولاية المهدية حيث يزورون القصر الروماني.



ويصل الرالي، في نفس اليوم، إلى مدينة المهدية لزيارة البرج العثماني الأثري وسيقوم المشاركون بتقديم دعم مالي للمدرسة الابتدائية ابن رشد للصيانة والتعهد.

وستكون المحطة الموالية في مدينة المسنتير حيث برمج المنظمون زيارة إلى ضريح الزعيم الحبيب بورقيبة ثم الانطلاق نحو سوسة لزيارة قرية "اس أو أس" بأكودة والتبرع بدعم مالي للأطفال المقيمين بها.

ويصل المشاركون في ختام الرالي إلى العاصمة ليزوروا سيدي بوسعيد وحلق الوادي ثم العودة إلى ايطاليا.