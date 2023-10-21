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رقم أعمال "بي هاش للتأمين" يزيد بنسبة 4،5 بالمائة في موفى سبتمبر 2023

Publié le Samedi 21 Octobre 2023 - 23:32 قراءة: 0 د, 37 ث
      
إرتفع إجمالي رقم أعمال "بي هاش للتأمين" بنسبة 4،5 بالمائة، لتبلغ يبلغ 130،2 مليون دينار، في موفى سبتمبر 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، وفق مؤشرات تعلّقت بنشاط نشرتها أمس، الجمعة، بورصة تونس.
 
وسجل التأمين على غير الحياة رقم معاملات قدره 77،4 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 7 بالمائة، في حين ارتفعت مبيعات التأمين على الحياة بشكل طفيف في حدود 1 بالمائة، لتبلغ 52،8 مليون دينار. وزادت المنح المسندة بنسبة 3 بالمائة لتبلغ 32،4 مليون دينار، وترتبط، أساسا، بارتفاع رقم المعاملات. الشىء ذاته بالنسبة لمنتجات التوظيف، التّي تطوّرت بنسبة 24 بالمائة تقريبا، لتزيد من 15،9 مليون دينار في موفى سبتمبر 2022 إلى 19،7 مليون دينار في نهاية سبتمبر 2023.

...

وأظهرت المؤشرات ذاتها تراجع الأعباء المتعلّقة بالكوارث، بنسبة 3 بالمائة وقدر مجموعها ب68،6 مليون دينار.


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