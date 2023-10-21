وفاة بوبي تشارلتون أسطورة مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم السبت وفاة أسطورة النادي ومنتخب إنجلترا بوبي تشارلتون، عن عمر ناهز 86 عاما، والذي يعد أحد أهم اللاعبين فى تاريخ "الشياطين الحمر".



وقال النادي، في بيان عبر موقعه الرسمي، "مانشستر يونايتد في حالة حداد بعد وفاة ال"سير" بوبي تشارلتون، أحد أعظم اللاعبين وأكثرهم شهرة في تاريخ نادينا".

وأضاف البيان، "لقد كان السير بوبي بطلا بالنسبة للملايين، ليس فقط في



...



مانشستر أو المملكة المتحدة، ولكن في أي مكان تلعب فيه كرة القدم حول العالم".

وتابع، "لقد كان موضع إعجاب كبير بسبب روحه الرياضية ونزاهته بقدر ما كان معجبا بصفاته المتميزة كلاعب كرة قدم. سيتم تذكر السير بوبي دائما باعتباره

أحد عمالقة اللعبة، يتعاطف النادي القلبي مع زوجة السير بوبي نورما

وبناته وأحفاده".

ولعب ال"سير" بوبي، وهو خريج أكاديمية الشباب في مانشستر يونايتد، 758 مباراة . وسجل 249 هدفا خلال 17 عاما كلاعب في النادي، وفاز بكأس أوروبا وثلاثة ألقاب للبطولة المحلية وكأس الاتحاد الإنجليزي.

ومع منتخب إنجلترا، خاض 106 مباراة دولية وسجل 49 هدفا، وفاز بكأس العالم 1966 امام المانيا الغربية.