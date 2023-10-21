فوز مستقبل قابس على اتحاد تطاوين وديا 2- صفر

فاز مستقبل قابس على اتحاد تطاوين بنيحة 2-صفر في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم بملعب الهادي بن رمضان برادس ( الضاحية الجنوبية لتونس العاصمة )

وسجل لمستقبل قابس كل من حسين منصور (الدق 08) و مؤنس حاج عمارة(الدق 90)

ويذكر ان مستقبل قابس الذي يدربه منير راشد يجرى تربصا حاليا بتونس حيث يركن الفريق للراحة في الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة االثانية



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