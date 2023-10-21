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فوز مستقبل قابس على اتحاد تطاوين وديا 2- صفر

Publié le Samedi 21 Octobre 2023 - 18:15 قراءة: 0 د, 19 ث
      
فاز مستقبل قابس على اتحاد تطاوين بنيحة 2-صفر في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم بملعب الهادي بن رمضان برادس ( الضاحية الجنوبية لتونس العاصمة )
وسجل لمستقبل قابس كل من حسين منصور (الدق 08) و مؤنس حاج عمارة(الدق 90)
ويذكر ان مستقبل قابس الذي يدربه منير راشد يجرى تربصا حاليا بتونس حيث يركن الفريق للراحة في الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة االثانية


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