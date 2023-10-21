تنظيم النسخة الثانية من المعرض الدولي للتحوّل الطاقي "سيت 2023 " من 25 إلى 27 أكتوبر 2023

تنتظم النسخة الثانية من المعرض الدولي للتحوّل الطاقي "سيت2023 "، من 25 إلى 27 أكتوبر 2023 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ومن المتوقع أن يحضر المعرض 3000 زائر، بما في ذلك المتخصصين في هذا المجال



ويهدف المعرض التجاري "سيت" 2023، الذي يجمع بين الفاعلين على المستوى المحلي والدولي في مجال الانتقال الطاقة، إلى تعزيز انتقال الطاقة وإقامة شراكات واستكشاف التقنيات والابتكارات وفرص التمويل.





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وأوضح القائمون على المعرض، وفق ما تم نشره، السبت، أن برنامج التظاهرة يتضمن مجموعة متنوعة من العارضين، وسلسلة من المؤتمرات، ومائدة مستديرة وورشة عمل فنية.



وسيتم تناول الجوانب الاستراتيجية والسياسية والتقنية والمالية خلال المؤتمرات من قبل متخصصين في قطاعي الطاقة والتمويل بمشاركة المجتمع المدني ومراكز التكوين الفني .



كما ستناقش إنجازات وتحديات قطاعات الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية، والابتكارات في هذا القطاع، إضافة إلى تخزين الطاقة والتنقل الكهربائي وتمويل انتقال الطاقة. كما يتخلل البرنامج، عرض مفتوح للعموم على هامش المعرض سيتم تنظيم مفتوح للجمهور يضم مختلف الفاعلين في سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، بما في ذلك المؤسسات العمومية والقائمين على التركيب والموزعين والمصنعين للمعدات.