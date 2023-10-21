كاس افريقيا للأمم 2023: ضرورة إرسال قائمة اولية لكل منتخب تضم 55 لاعبا قبل 30 يوما من انطلاق النهائيات

ستكون المنتخبات المتأهلة للمرحلة النهائية لكأس إفريقيا للأمم المقررة بكوت ديفوار (13 جانفي - 11 فيفري 2024) مطالبة

بإرسال إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف), قائمة اولية تضم على الأكثر 55 لاعبا وذلك 30 يوما قبل انطلاق الدورة النهائية, حسب ما أعلنت عنه الهيئة العليا للكرة الإفريقية.

ويضيف نفس المصدر أن القائمة النهائية يجب أن تضم لاعبين متواجدين ضمن القائمة الاولية.

و حسب التغييرات التي طرأت على قوانين البطولة القارية فإذا كان عنصر من القائمة الأساسية ل 11 لاعبا, غير قادر على المشاركة في المباراة, بسبب إصابة أو مرض, فيمكن تعويضه بلاعب بديل غير معاقب شريطة إحاطة رسميي



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الكاف بالتغيير قبل انطلاق المباراة.

من جهة أخرى, سيتم وضع مقاعد تقنية إضافية على ذمة الرسميين المعتمدين لتقديم دعم فني للفريق (مسؤول العتاد, مساعد المدلك, الخ..). و بإمكان العمال المتواجدين على هذه المقاعد, الدخول لغرف تغيير الملابس شريطة الحصول على

اعتماد إضافي صالح, حسب القوانين الجديدة للمنافسة.

كما يمكن استعمال جهاز المساعد للتحكيم (فار) لمعاينة الحوادث او القرارات القابلة لتغيير مسار المباراة, طبقا للبروتوكول المعد من قبل المجلس الدولي لكرة القدم "ايفاب".

وسيلعب المنتخب التونسي ضمن المجموعة الخامسة في كان-2023 إلى جانب مالي وجنوب افريقيا وناميبيا.

