البطولة الوطنية: الاتحاد المنستيري يطيح بالنادي الصفاقسي ويلتحق بالترجي الرياضي في صدارة المجموعة الثانية

اثبت الاتحاد المنستيري اليوم السبت جاهزيته العالية وبعث رسالة طمانة لاحبائه حول مستقبل النادي, اثر فوزه على النادي الصفاقسي في اللقاء الذي احتضنه ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير بنتيجة 1-صفر بمناسبة الدفعة الاولى من مباريات الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم, ليقفز فريق عاصمة الرباط مؤقتا الى صدارة المجموعة الثانية صحبة الترجي الرياضي.





وفي المجموعة الاولى اقتسم قوافل قفصة نقاط المباراة مع ضيفه اتحاد بن قردان بعد انتهاء اللقاء الذي جمعهما بملعب قفصة على نتيجة التعادل 1-1 وهو ما لم يغير شيئا في جدول ترتيب المجموعة الاولى.



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وكان الاتحاد المنستيري يعي اشد الوعي باهمية مباراته ضد النادي الصفاقسي باعتباره منافس مباشر على احدى الورقات المؤهلة الى اللعب من اجل التتويج كما ان استضافة فريق عاصمة الجنوب تمثل محرارا جوهريا بالنسبة لجماهير الاتحاد المنستيري للوقوف على جاهزية الفريق بالنظر الى القيمة الفنية للمنافس ولهذا لم ينتظر ابناء المدرب محمد الكوكي كثيرا للدخول في صلب الموضوع وهز شباك الضيوف منذ دق 10 بفضل اللاعب هشام بكار الذي احسن استغلال كرة هوائية وبتصويبة راسية اهدى فريقه اسبقية هامة ادرك زملاء الحارس الدولي البشير بن سعيد كيفية التعامل معها ودحر كل محاولات رد الفعل التي سعى اليها لاعبو النادي الصفاقسي.

واظهر الاتحاد المنستيري نضجا تكتيكيا كبيرا من خلال حسن التصرف في مختلف اطوار المباراة رغم التوقيت المبكر لهدف الاسبقيىة ليقود فريق الرباط المباراة الى شاطئ السلام بتامين 3 نقاط ثمينة صعد بها الى صدارة ترتيب المجموعة الثانية ب13 نقطة بمعية الترجي الرياضي الذي سيخوض مباراته ضد النادي البنزرتي بعنوان ذات الجولة السابعة في موعد لاحق بسبب الالتزامات القارية لشيخ الاندية التونسية في مسابقة الدوري الافريقي, وفي المقابل تجمد رصيد النادي الصفاقسي عند 9 نقاط بعد هزيمة ستكون صعبة الهضم لاحبائه.



وفي المجموعة الاولى اقتسم قوافل قفصة وضيفه اتحاد بن قردان نقاط المباراة التي جمعتهما في مباراة كانت شديدة التنافس حيث بعد فترة اولى من اللعب غابت عنها النجاعة الهجومية تمكن الضيوف بفضل اللاعب حسام الحباسي من افتتاح النتيجة (69) الا ان قوافل قفصة اثبت انه فريق صعب المراس بعد ان تمكن اللاعب محمد نيزك الليلي من تعديل الكفة (81) في توقيت حاسم لم يترك الفرصة لكلا الفريقين لرد الفعل لتنتهي المباراة بتعادل لم يغير شيئا في جدول الترتيب العام للمجموعة الاولى حيث حافظ اتحاد بن قردان على المركز الخامس ب7 نقاط متقدما بنقطة وحيدة عن القوافل سادس التريب ب6 نقاط.

وتستكمل غدا بقية مباريات الجولة السابعة للمجموعة الاولى حيث يواجه النجم الساحلي مستقبل سليمان فيما يستضيف النادي الافريقي الاولمبي الباجي.





في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الدفعة الاولى من منافسات الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم والتي جرت مساء اليوم السبت:



المجموعة الاولى

السبت 21 اكتوبر 2023

في قفصة

قوافل قفصة 1 محمد نيزك الليلي (81)

اتحاد بن قردان 1 حسام الحباسي (69)



الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

1-الاولمبي الباجي 12 5 4 0 1 6 5

2- النجم الساحلي 10 5 3 1 1 7 3

3- النادي الافريقي 9 5 2 3 0 5 3

4-الملعب التونسي 8 6 2 2 2 9 7

5-اتحاد بن قردان 7 6 2 1 3 4 5

6-قوافل قفصة 6 6 1 3 2 4 7

7-مستقبل سليمان 0 5 0 0 5 3 8



الاحد 22 اكتوبر 2023

في سوسة - س 14 و30

النجم الساحلي - مستقبل سليمان (سيف الدين الورتاني)

في رادس - س 14 و30

النادي الافريقي - الاولمبي الباجي (خالد قويدر)



المجموعة الثانية

السبت 21 اكتوبر 2023

في المنستير

الاتحاد المنستيري 1 هشام بكار (10)

النادي الصفاقسي صفر



الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

1-الترجي الرياضي 13 5 4 1 0 8 3

--الاتحاد المنستيري 13 6 4 1 1 11 7

3- النادي الصفاقسي 9 6 3 0 3 6 3

4- نجم المتلوي 7 5 2 1 2 7 7

5- النادي البنزرتي 5 5 1 2 2 2 5

6- اتحاد تطاوين 5 6 1 2 3 4 8

7-مستقبل المرسى 1 5 0 1 4 1 6



الاحد 22 اكتوبر 2023

في المرسى - س 14 و30

مستقبل المرسى - نجم المتلوي ( خليل الجري)



ملاحظة: تاجلت مباراة النادي البنزرتي والترجي الرياضي الى موعد لاحق بسبب المشاركة القارية لفريق الاحمر والاصفر.

