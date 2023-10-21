وزير الداخليّة يفتتح فعاليات الأيام الطبية الثالثة عشر لمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى

افتتح وزير الداخلية كمال الفقي، اليوم السبت بمدرسة إطارات الأمن الوطني بصلامبو، فعاليات الأيام الطبية الثالثة عشر لمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى التي تنظمها الجمعية الطبية بالمستشفى المعني.



وأشاد كمال الفقي، وفق بلاغ أصدرته الوزارة، بهذه الفعاليّات وبدور المستشفى في نقل المعارف وتبادل الخبرات في شتى المواضيع المطروحة.





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كما أكد حرص الوزارة على العناية بصحة أعوان قوات الأمن الداخلي من خلال الدعم المستمر للرعاية الصحية بصفة عامة ومستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى بصفة خاصة.



وذكرت الوزارة أن المستشفى شهد منذ إحداثه تطورا على مستوى البنية التحتية والتجهيزات وتوسعا في أنشطته واختصاصاته رافقها تطور على المستوى الهيكلي بتحصله على الصبغة الجامعية في أغلب الأقسام الاستشفائية الموجودة بهِ.



وقد واكب فعاليات هذه التظاهرة عدد من الإطارات العليا للوزارة والعديد من الأطباء والإطارات الطبية وشبه الطبية الذين شاركوا فيها بتقديم عدد من المحاضرات والورشات والبحوث العلمية القيمة.