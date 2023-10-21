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صلاح يقود ليفربول للفوز على عشرة لاعبين من إيفرتون

Publié le Samedi 21 Octobre 2023 - 15:35 قراءة: 0 د, 33 ث
      
سجل محمد صلاح هدفين ليقود ليفربول للفوز 2-صفر على إيفرتون في البطولة الإنجليزية الممتازة لكرة القدم اليوم السبت على ملعب أنفيلد بعدما لعب الفريق الضيف بعشرة لاعبين إثر طرد آشلي يانج.

وافتتح صلاح التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 75 حصل عليها ليفربول بعدما لمس مايكل كين الكرة بيده داخل منطقة الجزاء وضاعف النتيجة في الوقت المحتسب بدل الضائع.
ويرتقي فريق المدرب يورجن كلوب إلى صدارة الترتيب برصيد 20 نقطة بعد المباراة الافتتاحية للجولة بينما يحتل إيفرتون المركز 16.
...

ولعب إيفرتون، الذي حقق فوزا واحدا في آخر 29 مباراة أمام ليفربول، بعشرة لاعبين بعد طرد يانج في الدقيقة 37 بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية بعد تدخل قوي ضد لويس دياز.


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