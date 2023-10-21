جمعية الباحثين الشبان بمعهد باستور تونس تنظم النسخة الثالثة من مؤتمرها أيام 25 و 26 و27 أكتوبر الجاري

تنظمّ جمعية الباحثين الشبان بمعهد باستور تونس النسخة الثالثة من مؤتمرها أيام 25 و26 و27 أكتوبر الجاري بمعهد باستور تونس، وذلك بمشاركة 200 مشارك.



ويهدف هذا المؤتمر، الذي ينظمه الباحثون الشبان من طلبة الماجستير والدكتوراه وما بعد الدكتوراه، إلى تشجيع التواصل بين الباحثين و فتح حوار حول مواضيع علمية مختلفة و تمكين الطلبة من مشاركة أبحاثهم واكتساب مهارات جديدة من خلال ورشات عمل مختلفة، حسب بيان صحفي للمعهد تحصلت (وات) على نسخة منه.





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وسيشارك خبراء من الداخل والخارج في أشغال هذا المؤتمر الذي سيشهد تقديم محاضرات مختلفة ستتناول بالدرس الطالب في مرحلة الدكتوراه ومدّه بالأدوات اللازمة للبحث عن فرص ما بعد الدكتوراه وتمكين الباحثين الشبان من فهم أفضل متى وكيف يمكن للحوسبة من مساعدتهم في التعامل مع مسألة بحث أو تحليل بياناتهم بشكل أفضل الى جانب تعزيز مهارات القيادة لديهم من خلال تحسبن تصورهم وإدارتهم لعواطفهم.



كما سيتولى الباحثون الشبان بالمناسبة تقديم أبحاثهم العلمية بطريقة مبسطة في مدة وجيزة.



وستختتم أشغال المؤتمر بحفل في معهد باستور تونس حيث سيتمكن الباحثون من تبادل التجارب والخبرات مع مختلف الأجيال بطرق غير رسمية.

