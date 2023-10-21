فلسطين والوطن العربي في قلب اهتمامات الشعراء المشاركين في أمسية في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس

مثلت فلسطين والأوطان العربية والوطن بأبعاده المختلفة، أبرز محاور القراءات الشعرية التي تم تقديمها مساء الجمعة بكلية العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة بتونس، في أمسية حضرها لفيف من المبدعين الشعراء والكتاب والأكاديميين من تونس والجزائر وسوريا وسلطنة عمان والعراق...



هذه الأمسية الشعرية التي أدارها الأستاذ الجامعي الكاتب توفيق العلوي، استمتع فيها الحاضرون بمختارات من الشعر الذي راوح بين قصيدة التفعيلة وقصيدة النثر. وتأتي هذه الأمسية في ختام ندوة دولية نظمتها على مدى يومين (19 و20 أكتوبر) مدرسة الدّكتوراه البنيات والنّظم والنّماذج والممارسات في الآداب والعلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة، وحملت عنوان "الآداب والفنون والإنسانيّات: واقعها وآفاقها".

وقدم المشاركون وهم الهادي دانيال (سوريا) وسعيد الصّقلاوي وحمود القيسري (سلطنة عمان) وفتحي النّصري (تونس) وعلاء كوسة (الجزائر) وحسن عبد الراضي (العراق) قراءات شعرية تغنوا فيها بالقدس وبفلسطين وبالوطن العربي عموما. وحضرت معاني الوطن بشتى أبعاده فهو الأرض حينا والأم أحيانا وهو الحبيبة وهو "النور والضياء ونجم النجوم والسماء" كما وصفه الشاعر العراقي حسن عبد الراضي.



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وبإلقاء متميز شد انتباه الحاضرين، قرأ الشاعر الجزائري الدكتور علاء كوسة قصيدته "تهمة المتنبي" التي تحدث فيها بكثير من رهافة الحس عن المسجد الأقصى وعن "أحلام يلملمها الحطام" وعن "جند خلف أسوار المدينة لا ينام"، في قصيدة تروي قصة عاشق لحبيبته بأسلوب فيه الكثير من التناص مع آيات قرآنية من سورة يوسف.

ولم يقتصر الرسم بالكلمات عند قصائد المشاركين في برنامج الأمسية، بل فتح شهية بعض الشعراء الحاضرين ومنهم الشاعر حمود القيسري من سلطنة عمان الذي قرأ قصيدتين ناشد في إحداهما العروبة ودعا الى "توحيد الأمة العربية" وإلى "سفك الدماء" و"الكف عن الشقاق والعداء" وتغنى في الثانية بتونس التي يزورها لأول مرة، وقد ألهمته قصيدة رائعة تفاعل مع كلماتها الحاضرون لما فيها من صدق في الأداء وجمالية في الصور الشعرية.

ومن جانبه قرأ الشاعر والباحث التونسي الأستاذ الجامعي فتحي النصري مختارات من أجمل قصائده منها "العاصفة" التي أهداها للكاتب محمد الجابلي تفاعلا مع كتابه "مرافئ الجليد" . قصيدة تجاوزت الزمان والمكان وحملت الحاضرين في رحلة نظمتها الكلمات وحلقت بهم قبل أن يزعزع يقينهم الشاعر حين قال "نحن لا نشبه ما كنا نريد". قصيدة العاصفة كانت عاصفة حقيقية تدفع الجميع في العالم العربي إلى التفكير في الواقع وما نصبو إلى تحقيقه إذ يقول صاحبها :

"إذا ما هجس الشوق لنا شيئا

ورمنا فسحة

خارج القبو

تناهينا الى قبو جديد

هكذا يلتبس الخارج بالداخل

والداخل بالخارج

والأقباء بالرحب المديد".

ورغم تعدد الأغراض وتنوع التجارب الشعرية، وبقطع النظر عن البناء الفني للقصيدة، فإن اللافت للانتباه هو أن الخيط الناظم ونقطة الالتقاء بين المختارات الشعرية لكل المشاركين هي تقاطع الذاتي والموضوعي وانصهار الأزمنة، "فحضور القضية الفلسطينية بصفة مباشرة أو غير مباشرة في قصائد نظمها أصحابها منذ سنوات، يعني أنها تاريخيا صالحة للفترة الحالية مما يؤكد أن الشعر باق" وفق ما بينه الجامعي توفيق العلوي الذي ادار الجلسة، في تصريح لوات، وقدم كذلك محاولة في نظم القصيدة كمال قال، وثق فيها ما حدث من اعتداءات في غزة خاصة على الأطفال وطالت مستشفى المعمداني.



وإلى جانب أصوات الشعر في هذه الأمسية، حضرت أصوات النثر والنقد من خلال مداخلتين لكل من الناقد والجامعي الجزائري محمد ساري والكاتبة الروائية التونسية، الأستاذة الجامعية سعديّة بن سالم التي اختارت أن تتحدث في مداخلة موجزة عن علاقة أجيال متتالية بالقضية الفلسطينية، انطلاقا من الحديث عن جيلها الذي وصفته بالجيل المعطوب في أمانه، هذا الجيل الذي عاش على وقع الانتفاضة الفلسطينية. وبينت كيف أن "القيم تنشئها المواقف" وهذه المواقف تكتسب من خلال السينما والشعر والكتب والفن بشتى أنواعه وتمظهراته.

وذكرت بأنه على مر التاريخ "كلما هبت رياح في فلسطين إلا وكان لذلك وقع في تونس".