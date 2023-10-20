أشرف وزير الصحة علي المرابط اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023 بالعاصمة على افتتاح أشغال مؤتمر حول تعزيز الأمان الإنساني من خلال المشاريع الانسانية للاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة في العالم العربي بدعم من الحكومة اليابانية.

واستهل وزير الصحة كلمته بدعوة الحضور إلى الوقوف دقيقة صمت للترحم على الشهداء في غزة وفي كافة المناطق التي تتعرض للقصف الوحشي الغادر من الكيان الصهيوني.

وفي سياق آخر، ثمّن الوزير التجربة التونسية في الريادة على مستوى قطاع الصحة الجنسية والانجابية منذ عقود طويلة، وانتهاج بلادنا الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية وتبادل الخبرات مع البلدان العربية والأفريقية، وذلك في إطار التعاون الثنائي والثلاثي ونجاح برنامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وفي إطار دعم الاتحاد الدولي لتنظيم الاسرة للمنطقة العربية في تنفيذ مشاريع وبرامج صحة الانجاب وقضايا السكان، معبّرا عن امتنانه لحكومة اليابان على دعمها السخي ومعاضدتها للجهود لتحسين الوضع الصحي في دول المنطقة.

كما أشاد الوزير بالتجربة الرائدة لبلادنا في مجال التكوين والبحث في ميدان الصحة الجنسية والإنجابية التابع للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري.



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ودعا وزير الصحة الى العمل على توحيد الجهود العربية والتنسيق مع قطاع الشؤون الاجتماعية للجامعة العربية لتنفيذ برامج ترتقي بالواقع السكاني والتنموي في المجتمعات العربية في ظل ظروف سياسية واقتصادية وصحية صعبة تمر بها المنطقة العربية والالتزام برفع قضايا السكان إلى مستوى الأولويات في الخطط التنموية ومنظوماتها التشريعية والمؤسساتية.

وكان الاجتماع أيضا مناسبة لتقديم مشاريع إنسانية مميزة في خمسة دول هي موريتانيا ولبنان وفلسطين والباكستان واليمن والتي تدعمها حكومة اليابان كما تم تسليط الضوء على المشروع الذي نفّذته جمعية التنظيم العائلي وحماية الأسرة الفلسطينية.

