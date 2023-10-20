كاس افريقيا للأمم 2023+1 : عملية اعتماد وسائل الاعلام مفتوحة ابتداء من اليوم الجمعة (كاف)

اعلنت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم اليوم الجمعة ان نافذة طلب اعتماد وسائل الإعلام لكأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار 2023+1، اصبحت مفتوحة الآن.

واشارت الهيئة الكروية في بيان على موقعها الرسمي ان الموعد النهائي لتقديم طلب الاعتماد هو 24 نوفمبر 2023.

وستقام النسخة الرابعة والثلاثون من كأس أمم إفريقيا في خمس مدن ايفوارية وهي أبيدجان، كورهوغو، بواكي، ياموسوكرو وسان بيدرو في الفترة الممتدة من 13 جانفي إلى 11 فيفري 2024.

واضاف نفس المصدر انه يمكن لوسائل الإعلام المهتمة بتغطية المنافسة التقدم بطلب للحصول على الاعتماد عبر المكان المخصص لوسائل الإعلام للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم .



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واوضحت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم ان الموافقة على الدخول إلى القناة الإعلامية للكاف "ميديا شانيل" لا يعني أنه تم الحصول على الاعتماد. وستمر جميع الطلبات على قرار الموافقة عليها.

وحسب الكاف لن يتم الموافقة على الطلبات بالاعتماد على أساس من تقدم بطلبه أولا حيث سيتم إبلاغ وسائل الإعلام التي تم الموافقة على طلب اعتمادها وستتلقى المزيد من المعلومات في الوقت المناسب.

وقد خصصت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "حصصا" لكل بلد بسبب ارتفاع الطلب من وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم. وسيتلقى جميع المتقدمين بطلب رد على أقصى تقدير يوم 8 ديسمبر 2023.

يذكر ان نهائيات ستعرف مشاركة 24 منتخبا تم توزيعها على ست مجموعات من اربعة منتخبات. وسيتأهل الاول والثاني عن كل مجموعة بالإضافة الي احسن اربعة

منتخبات تحتل الصف الثالث الي الدور ثمن النهائي.