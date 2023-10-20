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توننداكس يسجل استقرارا في إقفال الجمعة

Publié le Vendredi 20 Octobre 2023 - 19:44 قراءة: 0 د, 39 ث
      
سجل مؤشر توننداكس، استقرارا في إقفال، الجمعة، عند مستوى 8446،46 نقطة، وسط حجم تداول جملي لم يتخط قيمة 0،8 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة، " التونسيّة للأوراق المالية".

وتصدر سهم بنك تونس والامارات، قائمة الارتفاعات، وتطور سعره بنسبة 4،4 بالمائة (4،950 دينار)، متبوعا بسهم شركة الصناعات الكيميائية للفليور، الذي ارتفع بنسبة 3،7 بالمائة (69،500 دينار)، وتمكن السهم من جذ معاملات بحجم 34 ألف دينار.

...

في المقابل، تراجع سهم سرفكوم بنسبة 4،6 بالمائة (0،210 د)، متبوعا بسهم اسمنت بنزرت الذي تقلص سعره بنسبة 4،5 بالمائة (0،850 د)، ولم تتجاوز الأموال المتداولة على السهم قيمة الألف دينار.


واستأثر سهم شركة بيع المنتوجات الصحية "ليلا" بأكبر حجم تداول خلال الحصّة بقيمة 69 ألف دينار ما يعادل 8 بالمائة من الحجم الجملي للتداول، علما وأن السهم تراجعت قيمته بنسبة 0،5 بالمائة (8،170 د).


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