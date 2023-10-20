افتتاح الدورة التكوينية لفائدة القادة الشباب في مجال الاستمرار الاستراتيجي من أجل اتخاذ القرار

افتتتحت صباح اليوم بتونس العاصمة فعاليات الدورة التكوينية لفائدة القادة الشباب في مجال الاستمرار الاستراتيجي من أجل اتخاذ القرار وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة كمال دقيش، ووزير التربية محمد علي البوغديري .



وأكد وزير الشباب والرياضة بالمناسبة أنّ الأحداث والمستجدات الأخيرة كشفت عن حضور بارز للشباب وتفاعله مع ما يدور حوله من أحداث، مستشهدا في ذلك بالهبة الشبابية لنصرة القضية الفلسطينية مؤضحا أنّ الجيل الجديد من الشباب يتفاعل مع ما يدور حوله من أحداث وطنية واقليمية ودولية، وسيكون له دور حاسم في تحديد اتجاهات تطور المجتمع التونسي، على حد وصفه.

وقال أنّ الشباب يشكل حاليا فرصة استراتيجية وهو يسعى لتغيير الواقع الاجتماعي وفتح آفاق جديدة امامه".



وبيّن أنّ كل المسارات تؤكد القيمة المضافة للشباب، باعتبارهم يمثلون حلا للاشكاليات الراهنة كما ان لهم دور في تشكيل وصناعة المستقبل، رغم ما واجهوه من عقبات خلال السنوات الأخيرة مثل الافتقار الى الموارد الطبيعية والمشاكل البيئية والصحية والتكيف مع النماذج الاقتصادية الجديدة القائمة على التكنولوجيا واتقان مهن الغد التي ستحدث تغييرا كبيرا في سوق العمل وغير ذلك من التحديات الانمائية، وفق تعبيره.وأوضخ أنّ الدورة التدريبة، التي تهدف الى نشر ثقافة الاستشراف لدى الشباب ومساعدتهم للوصول الى مستوى الاقتدار، تتقاطع مع رؤية سلطة الاشراف اليوم حول فئة الشباب ودورهم في صنع القرار، عبر انتهاج سياسات مبتكرة يكون الشباب عنصرا فاعلا في تصميمها وتنفيذها .وكشف أنّ رؤية سلطة الاشراف ترتكز على مبادئ الاعتراف ودعم الاستقلالية وتحميل المسؤولية للشباب، مبينا أنّ وزارة الشاب والرياضة تعمل اليوم على وضع برامج في قطاع الشباب وتحرص على تجسيم التوجهات التي يؤمن بجدواها في اتجاه بناء عقد جديد مع الشباب.ومن جهته بين وزير التربية محمد علي البوغديري أنّ تونس ستبقى أرض حوار و سلام وتسامح رغم الظرف العصيب الذي تمر به المنطقة العربية وفي علاقة بالأحداث الدائرة في فلسطين والعدوان الصهيوني على غزة.واعرب الوزير عن امتنانه لمختلف الاطراف المتدخلة في تنظيم الندوة مثمّنا التعاون المثمر بين وزاراتي التربية والشباب والرياضة، واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلم، والمرصد الوطني للشباب، ومع منظمة العالم الاسلامي للتربية والعلوم والثقافة الايسيسكو ومؤكدا على ان مستقبل الشباب التونسي سيكون افضل من حاضره.وتتواص اشغال الدورة التكوينية التي ينظمها المرصد الوطني للشباب واللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة ومركز الاستشراف الاستراتيجي بمنظمة الايسيسكو خلال يومين بمشاركة خبراء في شؤون التربية وممثيلن عن بعض المنظمات ذات العلاقة بالشباب ونحو 100 شابة وشابة