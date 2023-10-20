يدـ بطولة النخبة الوطنية ـ برنامج وحكام الجولة التاسعة

في ما يلي برنامج وحكام مقابلات الجولة التاسعة لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد التي ستدور يومي السبت 21 والاحد 22 اكتوبر الجاري //



السبت 21 اكتوبر 2023

في قاعة الهادي خفشة /س16/



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النادي الافريقي ـ نادي ساقية الزيت شرادة / بن فضل

في قاعة حمام سوسة /س16/

النجم الساحلي ـ النادي الهلالي العباسي / اللواتي

في قاعة بني خيار /س16/

بعث بني خيار ـ نادي ك.ي بجمال العوادني / الزريبي

في قاعة منزل تميم /س16/

اتحاد منزل تميم ـ شبيبة الشيحية الحناشي / الزاير



الاحد 22 اكتوبر 2023

في قاعة صيادة /س11/

نسر طبلبة ـ الترجي الرياضي القمري /شعبان

في قاعة المكنين /س11/

سبورتينغ المكنين ـ مكارم المهدية بوغرارة / ساسي

