يدـ بطولة النخبة الوطنية ـ برنامج وحكام الجولة التاسعة

في ما يلي برنامج وحكام مقابلات الجولة التاسعة لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد التي ستدور يومي السبت 21 والاحد 22 اكتوبر الجاري //
السبت 21 اكتوبر 2023
في قاعة الهادي خفشة /س16/
السبت 21 اكتوبر 2023
في قاعة الهادي خفشة /س16/
النادي الافريقي ـ نادي ساقية الزيت شرادة / بن فضل
في قاعة حمام سوسة /س16/
النجم الساحلي ـ النادي الهلالي العباسي / اللواتي
في قاعة بني خيار /س16/
بعث بني خيار ـ نادي ك.ي بجمال العوادني / الزريبي
في قاعة منزل تميم /س16/
اتحاد منزل تميم ـ شبيبة الشيحية الحناشي / الزاير
الاحد 22 اكتوبر 2023
في قاعة صيادة /س11/
نسر طبلبة ـ الترجي الرياضي القمري /شعبان
في قاعة المكنين /س11/
سبورتينغ المكنين ـ مكارم المهدية بوغرارة / ساسي
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