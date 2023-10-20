متدخلون في الشأن التربوي بتونس يدعون الى إرساء مسار وطني شامل وموحّد للتوجيه المدرسي والجامعي والمهني مدى الحياة

دعت ثلة من المتدخلين في الشأن التربوي، اليوم الجمعة بتونس، الى إرساء مسار وطني شامل وموحّد للتوجيه المدرسي والجامعي والمهني مدى الحياة، وذلك خلال مؤتمر دولي حول "التوجيه المدرسي والجامعي والمهني في تونس" نظمته وحدة البحث، التربية والعرفان والتكنولوجيات التربوية والتعليمية بالتعاون مع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.



واعتبر المشاركون في هذا المؤتمر الذي يمتد على يومين، من أساتذة وخبراء وممثلين عن عديد الهياكل المعنية بالعملية التربوية، أن منظومة التوجيه المدرسي والجامعي والمهني المعتمدة حاليا في تونس محدودة وتشكو من تشتت جهود مختلف المتدخلين في هذا المسار كما أنها لا تفتح آفاقا رحبة أمام مختلف ميولات وكفاءات ومهارات وذكاءات الأفراد.

وشدد مدير المرصد الوطني للتربية رمزي بازا، على أن جميع الهياكل المتدخلة في الشأن التربوي والتعليمي والتكويني والمهني مدعوة الى اعتماد مقاربة "التوجيه مدى الحياة"، مشيرا الى أن ذلك لن يتحقق الا عبر ضبط آليات تمكن من مرافقة كل الأفراد لدى القيام بعمليات التوجيه وإعادة التوجيه في كامل مسار حياتهم.



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ودعا الى ضرورة ألا تقتصر منظومة التوجيه في تونس على مرافقة التلاميذ والطلبة لتشمل أيضا مساندة كل شخص قرر في يوم ما وبغض النظر عن سنه أو موقعه المهني أن يتوجه للعمل في مجال قد يكون مغايرا تماما لمساره الدراسي و المهني.

وبين أن عالم المهن أصبح اليوم متطورا ومتناميا جدا وفي كل مرة تظهر مهن واختصاصات جديدة مواكبة للعصر ومتطلباته الأمر الذي يدعو، حسب تقديره، الى مزيد اثراء الاختصاصات الجامعية والتكوينية الموجودة حاليا في تونس.

وقال مدير وحدة البحث، التربية والعرفان والتكنولوجيات التربوية والتعليمية عبد المجيد ناصر إنه رغم المجهودات التي تبذلها وزارات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني لتوفير المعلومات اللازمة للتلاميذ والطلبة من أجل تسهيل عملية توجيههم وإعادة توجيههم الا أن جميع العائلات التونسية تعيش حالة حيرة وتشتت كبير خلال هذه المرحلة من حياة أبنائهم وهو ما يعكس وجود مشكل حقيقي في هذا الخصوص لا سيما على المستوى الإتصالي والإعلامي.

ومن جانبها أبرزت الأستاذة المساعدة في علم نفس الشغل والتوجيه المهني في كلية 9 أفريل سامية بن يوسف ضرورة التخلص من الأفكار السائدة لدى جل العائلات التونسية والتي تعتبر بعض الاختصاصات الدراسية والمهن العنوان الوحيد للنجاح والتميز، قائلة إن "التألق الحقيقي يكمن في ممارسة ما نحبه ويتماشى تماما مع قدراتنا الذاتية".

ودعت العائلات التونسية إلى فسح المجال لأبنائها للتوجه نحو ما يستهويهم من اختصاصات دراسية ومهنية دون قيد أو شرط أو ضغط، حتى لا يكونوا فريسة للفشل والندم والإحباط الذي من الممكن أن يؤدي بهم في مرحلة متقدمة الى الاكتئاب.

ومن جانبه أفاد مدير عام الخدمات الموجهة لطالبي التكوين بوزارة التكوين المهني والتشغيل عمار الماجري أن وزارة التكوين المهني بصدد إرساء بوابة وطنية موحدة للاعلام والتوجيه المهني، ستتوفر بها كافة المعلومات اللازمة حول المهن والمسارات التكوينية مما يساعد الطلاب وطالبي الشغل والتكوين على اختيار سليم يتماشى تماما مع قدراتهم ومؤهلاتهم.

يشار الى أن وحدة البحث، التربية والعرفان والتكنولوجيات التربوية والتعليمية، التي أحدثت منذ سنة 2016 بالمعهد العالي للتربية والتكوين المستمر، تهدف بالخصوص الى ادماج التكنولوجيات الحديثة في عمليات التعليم وتطويرها.